Majčina dušica, biljka nežnih cvetova i opojnog mirisa, jedna je od najdragocenijih saveznica tokom zime. Iako deluje krhko, u sebi nosi snažnu moć i od davnina se koristi za borbu protiv infekcija organa za varenje i disanje. Nije slučajno što je u narodu zovu "sirotinjski antibiotik", jer u hladnim, vlažnim danima, kada haraju virusi, topli čaj od majčine dušice greje, čisti disajne puteve i pomaže telu da povrati snagu, navodi na svom blogu fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević.

- Zahvaljujući etarskim uljima bogatim timolom i karvakrolom, majčina dušica pomaže organizmu da se odbrani od respiratornih infekcija i olakšava iskašljavanje - piše Momčilo. Preporučuje da se čaj pije preventivno, naročito u sezoni virusa, kao i kod prvih simptoma gripa ili prehlade.

U kombinaciji sa timijanom, koji ima slična dejstva, i blagom aromom zove ili matičnjaka, napitak postaje još delotvorniji. Ove biljke pomažu telu da izbaci višak sluzi, ublažavaju kašalj i donose umirujući efekat, što je posebno važno kada se organizam bori sa infekcijom.

Najbolje se kombinuje sa timijanom, zovom i matičnjakom Foto: Shutterstock

Majčina dušica je poznata i po svojim antioksidativnim svojstvima, odnosno sadrži rozmarinsku kiselinu i flavonoide koji štite ćelije od oštećenja i usporavaju proces starenja. Osim što jača imunitet, podstiče cirkulaciju i olakšava varenje, pa ne čudi što je vekovima bila neizostavan deo svake domaće apoteke.

Čajna mešavina protiv prehlade i gripa

Potrebno vam je

100 g majčina dušica (Thymus serpillyum)

100 g zove (Sambucus nigra)

100 g matičnjaka (Melissa officinalis)

Priprema