Đumbir je blagotvoren koren koji poboljšava zdravlje, ali može izazvati tegobe kod osetljivih osoba

Fitoterapeuti savetuju da se đumbir ne unosi više od 4 g dnevno, jer konzumiranje većih količina može izazvati gasove, nadimanje i gorušicu. Osobe sa ulceroznim kolitisom, inflamatornim bolestima, poremećajima krvarenja i trudnice ne bi trebalo da konzumiraju đumbir.

Đumbir se od davnina koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini, pa ga je čak i čuveni Konfučije uzimao za zdravlje i snagu. Takođe mu se vekovima pripisuju afrodizijačka svojstva. Njegovu popularnost živopisno ilustruje činjenica da se u to vreme redovno služio na stolovima, sa solju i biberom. Sadrži jedinjenja koja se nazivaju gingeroli, a koja imaju antiinflamatorna, analgetska, antikancerogena i antipiretska dejstva.

Prisustvo ovih supstanci je verovatno ključ blagotvornog dejstva đumbira na sprečavanje i ublažavanje simptoma hroničnih inflamatornih bolesti. Đumbir u hrani i pićima poboljšava varenje i pomaže u lečenju prehlade, a ako napravite tople obloge od đumbira i utrljate ih na telo, možete se rešiti napetosti, bolova i grčeva, pa čak i ubrzati zarastanje.

Uprkos svim ovim dobrim svojstvima, đumbir i dalje može izazvati neželjene efekte, pa ga ne treba konzumirati u prekomernim količinama.

Ko ne bi trebalo da ga uzme? Osobe sa ulceroznim kolitisom – osobe sa inflamatornom bolešću creva mogu imati veoma neprijatne simptome ako uzimaju velike količine đumbira.

– osobe sa inflamatornom bolešću creva mogu imati veoma neprijatne simptome ako uzimaju velike količine đumbira. Osobe sa poremećajima krvarenja – đumbir stimuliše cirkulaciju i povećava krvni pritisak.

– đumbir stimuliše cirkulaciju i povećava krvni pritisak. Trudnice – treba da ga izbegavaju jer može izazvati grčeve u materici. Trudnicama se posebno savetuje da ne konzumiraju čaj od đumbira u poslednje dve nedelje trudnoće.

– treba da ga izbegavaju jer može izazvati grčeve u materici. Trudnicama se posebno savetuje da ne konzumiraju čaj od đumbira u poslednje dve nedelje trudnoće. Pre operacije – jer može izazvati jače krvarenje.

– jer može izazvati jače krvarenje. Ljudi koji uzimaju određene vrste lekova – ovo se posebno odnosi na lekove za srce, antihistaminike, lekove protiv raka i lekove za mršavljenje. Ako uzimate lekove, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.