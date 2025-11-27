Slušaj vest

Fitoterapeuti savetuju da se đumbir ne unosi više od 4 g dnevno, jer konzumiranje većih količina može izazvati gasove, nadimanje i gorušicu. Osobe sa ulceroznim kolitisom, inflamatornim bolestima, poremećajima krvarenja i trudnice ne bi trebalo da konzumiraju đumbir.

Đumbir se od davnina koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini, pa ga je čak i čuveni Konfučije uzimao za zdravlje i snagu. Takođe mu se vekovima pripisuju afrodizijačka svojstva. Njegovu popularnost živopisno ilustruje činjenica da se u to vreme redovno služio na stolovima, sa solju i biberom. Sadrži jedinjenja koja se nazivaju gingeroli, a koja imaju antiinflamatorna, analgetska, antikancerogena i antipiretska dejstva.

Prisustvo ovih supstanci je verovatno ključ blagotvornog dejstva đumbira na sprečavanje i ublažavanje simptoma hroničnih inflamatornih bolesti. Đumbir u hrani i pićima poboljšava varenje i pomaže u lečenju prehlade, a ako napravite tople obloge od đumbira i utrljate ih na telo, možete se rešiti napetosti, bolova i grčeva, pa čak i ubrzati zarastanje.

Uprkos svim ovim dobrim svojstvima, đumbir i dalje može izazvati neželjene efekte, pa ga ne treba konzumirati u prekomernim količinama.

shutterstock_2262844321.jpg
Fitoterapeuti savetuju da se đumbir ne unosi više od 4 g dnevno, jer konzumiranje većih količina može izazvati gasove, nadimanje i gorušicu Foto: Shutterstock

Ko ne bi trebalo da ga uzme?

  • Osobe sa ulceroznim kolitisom – osobe sa inflamatornom bolešću creva mogu imati veoma neprijatne simptome ako uzimaju velike količine đumbira.
  • Osobe sa poremećajima krvarenja – đumbir stimuliše cirkulaciju i povećava krvni pritisak.
  • Trudnice – treba da ga izbegavaju jer može izazvati grčeve u materici. Trudnicama se posebno savetuje da ne konzumiraju čaj od đumbira u poslednje dve nedelje trudnoće.
  • Pre operacije – jer može izazvati jače krvarenje.
  • Ljudi koji uzimaju određene vrste lekova – ovo se posebno odnosi na lekove za srce, antihistaminike, lekove protiv raka i lekove za mršavljenje. Ako uzimate lekove, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.

Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs

Znate li šta je ognjeni med? Ovaj prirodni zimski eliksir ojačaće vam imunitet i sačuvati od od upala

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeTopli eliksir za ubrzavanje metabolizma: Nutrcionista otkriva recept koji budi energiju i pokreće varenje
na beloj površini se nalazi iseckan đumbir, šolja napitka žute boje, limun, cimet i čajnik
IshranaPet jutarnjih napitaka koji pomažu u mršavljenju, a nisu kafa: Male promene za brze rezultate
žena drži šolju i pije jutranji napitak
IshranaRetinol iz čaše: Napitak za blistavu kožu, jak imunitet i bolje varenje
sok šaargarepa
Zdravlje iz PrirodeJutarnji imuno šot od đumbira, kurkume i pomorandže: Vitaminska bomba za energiju i zaštitu od virusa
šot sa pomorandžom, kurkumom i đumbirom