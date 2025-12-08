Čaj od đumbira, kurkume i crnog bibera pomaže varenju, smanjuje nadutost i stimuliše jetru. Jedna šolja dnevno – postaće vaš ritual zdravlja.
Recite zbogom nadutosti stomaka i masnoj jetri: Čaj od 3 moćna začina rešava problem
Poboljšava varenje, topi tvrdokorne masti, čisti jetru i ubrzava metabolizam — sve to uz samo šolju tople lekovite začine.
Savršen je napitak za jutro ili za konzumiranje posle obroka.
Potrebno je (za 2 šolje čaja):
Biber povećava apsorpciju kurkume Foto: Shutterstock
Priprema
Prokuvajte vodu u malom loncu, pa dodajte đumbir i kurkumu. Smanjite vatru i krčkajte 10–15 minuta. Procedite čaj u šolju. Dodajte sok od limuna, med/javorov sirup i prstohvat crnog bibera. Dobro promešajte i uživajte dok je topao.
Savet plus: Dodajte med tek kada se čaj malo ohladi - nikada u ključaloj vodi.
