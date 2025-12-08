Slušaj vest

Poboljšava varenje, topi tvrdokorne masti, čisti jetru i ubrzava metabolizam — sve to uz samo šolju tople lekovite začine.

Savršen je napitak za jutro ili za konzumiranje posle obroka.

Potrebno je (za 2 šolje čaja):

2 cm svežeg đumbira, oljuštenog i narezanog na tanke kolutove

1 kašičica sveže naribane kurkume ili ½ kašičice sušene kurkume u prahu

2 šolje vode

sok od pola limuna (po želji)

med ili javorov sirup za zaslađivanje (po ukusu)

prstohvat crnog bibera (povećava apsorpciju kurkume)

Biber povećava apsorpciju kurkume Foto: Shutterstock

Priprema

Prokuvajte vodu u malom loncu, pa dodajte đumbir i kurkumu. Smanjite vatru i krčkajte 10–15 minuta. Procedite čaj u šolju. Dodajte sok od limuna, med/javorov sirup i prstohvat crnog bibera. Dobro promešajte i uživajte dok je topao.