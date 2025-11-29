Slušaj vest

Ova topla biljna mešavina pomaže telu da povrati prirodnu ravnotežu i olakša varenje. Đumbir i kurkuma sadrže aktivne sastojke s dokazanim protivupalnim dejstvom, dok nana umiruje stomak, opušta mišiće i smiruje um. U kombinaciji, ove tri biljke podstiču rad probave, pomažu eliminaciju toksina i doprinose osećaju lakoće, stabilnosti i energije tokom dana.

Ovaj napitak ne pomaže kod nijednog konkretnog stanja, ali neguje telo i pomaže mu da funkcioniše u svom najboljem ritmu.

Recept za topli eliksir

Potrebno vam je

parče svežeg đumbira (oko 1,5 cm), tanko isečeno

parče sveže kurkume (ili ½ kašičice praha)

8-10 listova nane

šolja tople vode

po želji: ½ kašičice limunovog soka i prstohvat crnog bibera

Priprema