Topli eliksir koji vraća energiju i smiruje stomak: Spoj tri biljke s moćnim efektom
Ova topla biljna mešavina pomaže telu da povrati prirodnu ravnotežu i olakša varenje. Đumbir i kurkuma sadrže aktivne sastojke s dokazanim protivupalnim dejstvom, dok nana umiruje stomak, opušta mišiće i smiruje um. U kombinaciji, ove tri biljke podstiču rad probave, pomažu eliminaciju toksina i doprinose osećaju lakoće, stabilnosti i energije tokom dana.
Ovaj napitak ne pomaže kod nijednog konkretnog stanja, ali neguje telo i pomaže mu da funkcioniše u svom najboljem ritmu.
Recept za topli eliksir
Potrebno vam je
Priprema
Zagrejte vodu, ali ne do ključanja. Dodajte narendan đumbir i kurkumu (ili prah) i ostavite da odstoji 10 minuta. Zatim dodajte listove nane i ostavite još minut-dva. Procedite napitak, dodajte limun i po želji prstohvat bibera, pa lagano promešajte.