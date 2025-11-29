Slušaj vest

Ova topla biljna mešavina pomaže telu da povrati prirodnu ravnotežu i olakša varenje. Đumbir i kurkuma sadrže aktivne sastojke s dokazanim protivupalnim dejstvom, dok nana umiruje stomak, opušta mišiće i smiruje um. U kombinaciji, ove tri biljke podstiču rad probave, pomažu eliminaciju toksina i doprinose osećaju lakoće, stabilnosti i energije tokom dana.

Ovaj napitak ne pomaže kod nijednog konkretnog stanja, ali neguje telo i pomaže mu da funkcioniše u svom najboljem ritmu.

Recept za topli eliksir 

Potrebno vam je

  • parče svežeg đumbira (oko 1,5 cm), tanko isečeno
  • parče sveže kurkume (ili ½ kašičice praha)
  • 8-10 listova nane
  • šolja tople vode
  • po želji: ½ kašičice limunovog soka i prstohvat crnog bibera

Priprema

Zagrejte vodu, ali ne do ključanja. Dodajte narendan đumbir i kurkumu (ili prah) i ostavite da odstoji 10 minuta. Zatim dodajte listove nane i ostavite još minut-dva. Procedite napitak, dodajte limun i po želji prstohvat bibera, pa lagano promešajte.

