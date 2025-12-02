Suvi kašalj je neprijatan i uporan refleks koji nastaje zbog iritacije disajnih puteva i često zahteva pravi izbor prirodnih ili medicinskih terapija

Prirodni saveznici poput meda, korena belog sleza ili eukaliptusa mogu pomoći, ali kod upornog kašlja najbolje je posavetovati se sa lekarom. Suvi kašalj se naziva i neproduktivnim kašljem, jer za razliku od produktivnog, vlažnog kašlja, ne čisti sluz ili iritanse iz pluća i nosnih prolaza.

Suvi kašalj može biti veoma neprijatan i kod dece i kod odraslih. Postoje klinički tretmani koji mogu pomoći, ali i kućni saveznici mogu biti efikasni u mnogim slučajevima. Kućna pomagala nisu univerzalni i možda ćete morati da probate nekoliko dok ne pronađete koji vam odgovara.

Med

Za odrasle i decu stariju od 1 godine, med se može koristiti za lečenje suvog kašlja tokom dana i noći. Med ima antibakterijska svojstva i može ublažiti iritaciju grla. Jedna studija je pokazala da je med bio uspešniji od dekstrometorfana u smanjenju noćnih napada kašlja kod dece.

Med možete uzimati kašičicu nekoliko puta dnevno ili dodati u čaj ili toplu vodu. Nikada nemojte davati med deci mlađoj od 1 godine zbog rizika od infantilnog botulizma.

Kurkuma

Kurkuma sadrži kurkumin sa antiinflamatornim, antivirusnim i antibakterijskim svojstvima. Najbolje se apsorbuje sa crnim biberom. Možete dodati 1 kašičicu kurkume i 1/8 kašičice crnog bibera u napitak ili čaj.

Kurkuma se vekovima koristi u ajurvedskoj medicini za lečenje gornjih disajnih puteva, bronhitisa i astme. Dostupna je u obliku začina ili kapsula.

Kurkuma je začin sa moćnim antioksidativnim i protivupalnim dejstvom. Foto: Shutterstock

Đumbir

Đumbir ima antibakterijska i antiinflamatorna svojstva, jača imuni sistem i ublažava bol i nelagodnost. Možete praviti čaj od svežeg korena, dodati med ili uzimati đumbir u kapsulama.

Koren belog sleza

Koren belog sleza koristi se u sirupima i pastilama za smirivanje suvog kašlja. Ima antibakterijska svojstva i pomaže u ublažavanju iritacije grla.

Nana

Nana sadrži mentol koji umrtvljuje nervne završetke u grlu i smanjuje potrebu za kašljem. Ima antibakterijska i antivirusna svojstva.

Može se koristiti kao čaj, pastile ili eterično ulje za aromaterapiju.

Kapsaicin

Kapsaicin iz čili papričica može smanjiti hronični kašalj. Može se uzimati kao kapsula ili čaj od kajenskog bibera. Ne preporučuje se deci.

Aromaterapija eukaliptusom

Eterično ulje eukaliptusa deluje kao dekongestiv. Može se koristiti u difuzoru, nebulizatoru, inhalatoru ili u posudi sa toplom vodom za udisanje pare.

Eterično ulje eukaliptusa deluje kao dekongestiv Foto: Shutterstock

Grgljanje slanom vodom

Pomaže u ublažavanju iritacije grla i ubija bakterije. Rastvorite 1 kašičicu soli u velikoj čaši tople vode i grgljajte nekoliko puta dnevno. Ne preporučuje se maloj deci. Ako se probudite noću zbog kašlja, grgljanje slanom vodom odmah nakon pranja zuba može smiriti nervne završetke u grlu.