Slušaj vest

Zrno ovsa, koje se često zaboravlja u senci ovsenih pahuljica, vekovima se koristi u narodnoj medicini kao blag napitak za pravilan rad jetre i probavnog sistema. Bogato je mineralima, vlaknima i antioksidansima koji pomažu organizmu da eliminiše toksine, smanji upale i olakša varenje.

Redovno ispijanje ovog napitka može da donese osećaj lakoće i bolju ravnotežu u varenju.

Napitak od celog zrna ovsa

Potrebno vam je

  • čaša celog zrna ovsa (ne pahuljice)
  • 1 litar vode

Priprema

Ovas temeljno isperite, pa ga prelijte litrom hladne vode. Zagrejte do ključanja, ali ne kuvajte, već čim voda proključa sklonite s ringle. Poklopite i ostavite da odstoji jedan do dva sata, a zatim procedite.

ovseno mleko shutterstock_2150790311.jpg
Napitak je koristan kada osećate umor, nadutost ili težinu posle jela Foto: Shutterstock

Kako se koristi

Pijte po pola čaše tri puta dnevno, oko pola sata pre obroka. Kura traje dve nedelje, nakon čega sledi pauza od sedam dana. Po potrebi se može ponoviti.

Ovaj jednostavan napitak može da bude koristan dodatak svakodnevnim navikama u ishrani, posebno u periodima kada osećate umor, nadutost ili težinu posle jela.

Izvor: Narodnilijek.com/Zdravlje.kurir.rs

Šest vrsta namirnica koje uništavaju jetru poput alkohola: Broj četiri jedu svi

Ne propustiteSaveti stručnjakaZbog čega su važni enzimi jetre? Nutricionista objašnjava kako ih kontrolisati i koje namirnice pomažu
Tatjana Popović, enzimi jetre, jetra
BolestiŠta izaziva iznenadan jak bol u stomaku? Evo kako ublažiti simptome i kada je pomoć lekara neophodna
Devojka sedi na krevetu i drži se za glavu i stomak od bola
Zdravlje4 namirnice koje mogu da snize holesterol: Jedna zaboravljena žitarica prva je na listi
zob-ovas-ovsena-kasa.jpg
IshranaOvas protiv zatvora: Recept za jednostavnu i ukusnu kašu koja olakšava pražnjenje creva
profimedia0345565457.jpg