Zrno ovsa, koje se često zaboravlja u senci ovsenih pahuljica, vekovima se koristi u narodnoj medicini kao blag napitak za pravilan rad jetre i probavnog sistema. Bogato je mineralima, vlaknima i antioksidansima koji pomažu organizmu da eliminiše toksine, smanji upale i olakša varenje.

Redovno ispijanje ovog napitka može da donese osećaj lakoće i bolju ravnotežu u varenju.

Napitak od celog zrna ovsa

Potrebno vam je

čaša celog zrna ovsa (ne pahuljice)

1 litar vode

Priprema

Ovas temeljno isperite, pa ga prelijte litrom hladne vode. Zagrejte do ključanja, ali ne kuvajte, već čim voda proključa sklonite s ringle. Poklopite i ostavite da odstoji jedan do dva sata, a zatim procedite.

Napitak je koristan kada osećate umor, nadutost ili težinu posle jela Foto: Shutterstock

Kako se koristi

Pijte po pola čaše tri puta dnevno, oko pola sata pre obroka. Kura traje dve nedelje, nakon čega sledi pauza od sedam dana. Po potrebi se može ponoviti.