Majoran(Origanum majorana), koji pripada porodici usnatica (Lamiaceae), višegodišnja je aromatična biljka poreklom iz jugozapadne Azije. Prepoznaje se po sivkasto-zelenim listovima, sitnim ružičastobelim cvetovima i mirisu koji podseća na origano. U medicini se koriste cvetni vrhovi i listovi jer sadrže jedinjenja sa brojnim blagotvornim svojstvima.

Još u antičko doba poznata su njegova dejstva. Egipćani su ga koristili za ublažavanje glavobolje, a Grci i Rimljani su ga smatrali simbolom mira i blagostanja. Tek u 19. veku otkriveno je njegovo delovanje na sistem za varenje, naročito u smirivanju grčeva i nadimanja.

Nije isto što i origano Majoran (Origanum majorana) nije isto što i origano (Origanum vulgare), ali pripada istom botaničkom rodu Origanum iz porodice usnatica, zajedno sa bosiljkom, nanom, žalfijom i timijanom. Iako su "rođaci", razlikuju se po ukusu - origano je jači i gorči, dok je majoran blaži, slađi i aromatičniji, s notom limuna i bora. U kuhinji se ponekad koristi kao zamena za origano, ali menja karakter jela - origano donosi jačinu, a majoran mekoću i toplinu.

Glavni aktivni sastojci majorana su fenoli, poput kafeinske i ruzmarinske kiseline, flavonoidiapigenol i luteol, kao i triterpeni među kojima se ističe ursolna kiselina. Njegova etarska ulja, bogata monoterpenima (sabinen, terpin), doprinose antispazmodičkom i umirujućem delovanju.

Zahvaljujući ovim sastojcima, majoran se tradicionalno koristi kod nadutosti, spastičnog kolitisa i gasova, ali i u stanjima nervne napetosti i nesanice. Etarsko ulje majorana primenjeno inhalacijom pomaže da se telo opusti, disanje produbi, a san postane mirniji.

Aromatični saveznik u kuhinji

Osim što umiruje, majoran je i dragocen začin. Može se umotati u gazu sa drugim biljem i dodati varivima i gulašima, da bi im dao prijatnu aromu. Svež majoran lepo dopunjuje kuvano povrće, dok se sušeni koristi u prelivima za salate, jelima od mesa i suhomesnatim proizvodima, naročito u nemačkim kobasicama.

Kao i svi mediteranski začini, odlično ide u jela i sosove na bazi paradajza Foto: Shutterstock

Njegov ukus je blaži i nežniji od origana, pa se odlično slaže s povrćem, jelima na bazi paradajza, poput pica i sosova, kao i sa začinima za piletinu i belo meso. U svetu gastronomije, majoran je i važan sastojak poznatih mešavina začina poput francuskog herbes de Provence (sa lavandom, bosiljkom i timijanom) i bliskoistočnog za’atara (sa origanom, timijanom, susamom i sumakom).

Čajna mešavina protiv nervoze

Smirujuće dejstvo majorana može se pojačati u kombinaciji s drugim biljkama. Za blagu napetost i nesanicu naš čuveni fitoterapeut Momčilo Antonijević preporučuje sledeću mešavinu:

100 g matičnjaka (Melissa officinalis)

50 g kamilice (Matricaria chamomilla)

50 g lipe (Tilia cordata)

50 g majorana (Origanum majorana)

Biljkama protiv nervoze i stresa Foto: Shutterstock

Dve supene kašike mešavine prelijte šoljom ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Procedite i, po želji, zasladite medom. Piju se dve do tri šolje dnevno.