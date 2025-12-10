Majoran je više od začina: Čuveni travar otkriva recept protiv nervoze i stresa
Majoran(Origanum majorana), koji pripada porodici usnatica (Lamiaceae), višegodišnja je aromatična biljka poreklom iz jugozapadne Azije. Prepoznaje se po sivkasto-zelenim listovima, sitnim ružičastobelim cvetovima i mirisu koji podseća na origano. U medicini se koriste cvetni vrhovi i listovi jer sadrže jedinjenja sa brojnim blagotvornim svojstvima.
Još u antičko doba poznata su njegova dejstva. Egipćani su ga koristili za ublažavanje glavobolje, a Grci i Rimljani su ga smatrali simbolom mira i blagostanja. Tek u 19. veku otkriveno je njegovo delovanje na sistem za varenje, naročito u smirivanju grčeva i nadimanja.
Majoran (Origanum majorana) nije isto što i origano (Origanum vulgare), ali pripada istom botaničkom rodu Origanum iz porodice usnatica, zajedno sa bosiljkom, nanom, žalfijom i timijanom. Iako su "rođaci", razlikuju se po ukusu - origano je jači i gorči, dok je majoran blaži, slađi i aromatičniji, s notom limuna i bora. U kuhinji se ponekad koristi kao zamena za origano, ali menja karakter jela - origano donosi jačinu, a majoran mekoću i toplinu.
Glavni aktivni sastojci majorana su fenoli, poput kafeinske i ruzmarinske kiseline, flavonoidiapigenol i luteol, kao i triterpeni među kojima se ističe ursolna kiselina. Njegova etarska ulja, bogata monoterpenima (sabinen, terpin), doprinose antispazmodičkom i umirujućem delovanju.
Zahvaljujući ovim sastojcima, majoran se tradicionalno koristi kod nadutosti, spastičnog kolitisa i gasova, ali i u stanjima nervne napetosti i nesanice. Etarsko ulje majorana primenjeno inhalacijom pomaže da se telo opusti, disanje produbi, a san postane mirniji.
Aromatični saveznik u kuhinji
Osim što umiruje, majoran je i dragocen začin. Može se umotati u gazu sa drugim biljem i dodati varivima i gulašima, da bi im dao prijatnu aromu. Svež majoran lepo dopunjuje kuvano povrće, dok se sušeni koristi u prelivima za salate, jelima od mesa i suhomesnatim proizvodima, naročito u nemačkim kobasicama.
Njegov ukus je blaži i nežniji od origana, pa se odlično slaže s povrćem, jelima na bazi paradajza, poput pica i sosova, kao i sa začinima za piletinu i belo meso. U svetu gastronomije, majoran je i važan sastojak poznatih mešavina začina poput francuskog herbes de Provence (sa lavandom, bosiljkom i timijanom) i bliskoistočnog za’atara (sa origanom, timijanom, susamom i sumakom).
Čajna mešavina protiv nervoze
Smirujuće dejstvo majorana može se pojačati u kombinaciji s drugim biljkama. Za blagu napetost i nesanicu naš čuveni fitoterapeut Momčilo Antonijević preporučuje sledeću mešavinu:
- 100 g matičnjaka (Melissa officinalis)
50 g kamilice (Matricaria chamomilla)
50 g lipe (Tilia cordata)
50 g majorana (Origanum majorana)
Dve supene kašike mešavine prelijte šoljom ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Procedite i, po želji, zasladite medom. Piju se dve do tri šolje dnevno.
Uz to, zelena salata je veoma korisna hrana za osobe koje pate od nervoze, dodaje Momčilo. Neka zelena salata začinjena limunovim sokom i maslinovim uljem bude obavezno deo vaše večere.
Izvor: Darwin-nutrition.fr/Snagabilja.rs/Zdravlje.kurir.rs