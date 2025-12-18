Slušaj vest

Masna jetra danas pogađa gotovo svaku drugu odraslu osobu, a lekari je najčešće dovode u vezu sa savremenim načinom života - nepravilnom ishranom, viškom kilograma i manjkom kretanja. Kada se na pregledima pokaže da je jetra uvećana ili opterećena, osnovne preporuke podrazumevaju promenu navika i praćenje stanja. Uz propisanu terapiju za ljubitelje zdravlja iz prirode preporučujemo i čajnu mešavinu kako biste pomogli svojoj jetri da se brže oporavi.

Čaj za obolelu i otečenu jetru

Potrebno vam je (u jednakim količinama)

rusa (Chelidonium majus)

trava iva (Teucrium montanum)

matičnjak (Melissa officinalis)

petrovac (Agrimonia eupatoria)

bela očajnica (Marrubium vulgare)

Priprema

Tri supene kašike mešavine preliti sa 600 ml kipuće vode, poklopiti i nakon dva sata procediti. Piti tri šolje nezaslađenog čaja, pola sata pre jela.

Očajnica ili macina trava koristi se kod slabog lučenja žuči i sporog varenja Foto: Shutterstock

Kako deluje?

U ovoj mešavini svaka biljka ima svoju ulogu.

Rusa jedna je od najpoznatijih biljaka u narodnoj medicini za tegobe jetre i žučne kese; tradicionalno se koristila za podsticanje lučenja žuči, ali se uvek naglašava potreba za oprezom i kratkotrajnom upotrebom.

jedna je od najpoznatijih biljaka u narodnoj medicini za tegobe jetre i žučne kese; tradicionalno se koristila za podsticanje lučenja žuči, ali se uvek naglašava potreba za oprezom i kratkotrajnom upotrebom. Trava iva važi za snažan gorki tonik koji „budi“ varenje i pomaže kod osećaja težine u gornjem delu stomaka.

važi za snažan gorki tonik koji „budi“ varenje i pomaže kod osećaja težine u gornjem delu stomaka. Matičnjak unosi ravnotežu u ovu mešavinu - umiruje nervni sistem, opušta glatke mišiće digestivnog trakta i doprinosi lakšem varenju, što je važno kada je jetra opterećena.

unosi ravnotežu u ovu mešavinu - umiruje nervni sistem, opušta glatke mišiće digestivnog trakta i doprinosi lakšem varenju, što je važno kada je jetra opterećena. Petrovac se u fitoterapiji ceni kao blaga biljka za jetru i žuč, ali i kao pomoć kod opšte iscrpljenosti organizma.

se u fitoterapiji ceni kao blaga biljka za jetru i žuč, ali i kao pomoć kod opšte iscrpljenosti organizma. Bela očajnica poznata je po svom gorkom ukusu i tradicionalnoj primeni kod slabog lučenja žuči i sporog varenja. Napomena

Kao i kod većine čajnih mešavina u narodnoj medicini, ovakvi čajevi se obično piju ograničeno, desetak do četrnaest dana, a zatim se pravi pauza pre eventualnog ponavljanja. Ako imate dijagnostikovano oboljenje jetre ili već koristite terapiju koju vam je propisao lekar, ovakve recepte trebalo bi posmatrati isključivo kao dodatak preporučenoj rutini, a ne kao zamenu za medicinske savete.