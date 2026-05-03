Ovaj prirodni napitak često se koristi kao podrška organizmu u borbi protiv sezonskih prehlada i viroza, a mnogi ga biraju kao brz način da umire grlo i osveže telo u periodu oporavka

Slušaj vest

Ako ste se za vreme prvomajskih praznika prehladili, osećate grebanje u grlu, promuklost ili blagu iscrpljenost, ovaj prirodni napitak mogao bi da vam bude jednostavan saveznik iz kuhinje.

Reč je o snažnoj kombinaciji namirnica koje se tradicionalno koriste za jačanje imuniteta, olakšavanje tegoba u grlu i podsticanje prirodne odbrane organizma.

Ovaj napitak posebno se preporučuje u periodima sezonskih infekcija, jer njegovi sastojci deluju osvežavajuće i blagotvorno na ceo organizam. Zbog intenzivnog ukusa, konzumira se u malim količinama, ali se veruje da upravo takva kombinacija može da pomogne u „čišćenju“ grla i bržem oporavku.

Potrebno je

* 6–8 češnjeva belog luka

* 1/4 do 1/2 crnog luka

* sok od 1 limuna

* 1/4 do 1/2 kašičice ljute aleve paprike ili kajenskog bibera

* 1 supena kašika meda

* 1–2 kašičice đumbira u prahu ili mali komad svežeg đumbira

* 1 litar vruće vode

Priprema

Sve sastojke stavite u blender i blendajte oko 30 sekundi dok ne dobijete ujednačenu smesu. Nakon toga procedite kroz cediljku.

Zbog intenzivnog ukusa, konzumira se u malim količinama, ali se veruje da upravo takva kombinacija može da pomogne u „čišćenju“ grla i bržem oporavku. Foto: Shutterstock

Način konzumiranja:

Napitak je najbolje piti topao, u roku od 30 do 60 minuta nakon pripreme. Zbog jakog ukusa preporučuje se uzimanje u manjim gutljajima, postepeno – slično kao kod jakih biljnih tonika. Po potrebi možete koristiti i malu čašicu.

Ovaj prirodni napitak često se koristi kao podrška organizmu u borbi protiv sezonskih prehlada i viroza, a mnogi ga biraju kao brz način da umire grlo i osveže telo u periodu oporavka.