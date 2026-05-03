Napitak koji pomaže kod promuklosti: Prirodni kućni recept za umirenje grla i jačanje imuniteta
Ako ste se za vreme prvomajskih praznika prehladili, osećate grebanje u grlu, promuklost ili blagu iscrpljenost, ovaj prirodni napitak mogao bi da vam bude jednostavan saveznik iz kuhinje.
Reč je o snažnoj kombinaciji namirnica koje se tradicionalno koriste za jačanje imuniteta, olakšavanje tegoba u grlu i podsticanje prirodne odbrane organizma.
Ovaj napitak posebno se preporučuje u periodima sezonskih infekcija, jer njegovi sastojci deluju osvežavajuće i blagotvorno na ceo organizam. Zbog intenzivnog ukusa, konzumira se u malim količinama, ali se veruje da upravo takva kombinacija može da pomogne u „čišćenju“ grla i bržem oporavku.
Potrebno je
* 6–8 češnjeva belog luka
* 1/4 do 1/2 crnog luka
* sok od 1 limuna
* 1/4 do 1/2 kašičice ljute aleve paprike ili kajenskog bibera
* 1 supena kašika meda
* 1–2 kašičice đumbira u prahu ili mali komad svežeg đumbira
* 1 litar vruće vode
Priprema
Sve sastojke stavite u blender i blendajte oko 30 sekundi dok ne dobijete ujednačenu smesu. Nakon toga procedite kroz cediljku.
Način konzumiranja:
Napitak je najbolje piti topao, u roku od 30 do 60 minuta nakon pripreme. Zbog jakog ukusa preporučuje se uzimanje u manjim gutljajima, postepeno – slično kao kod jakih biljnih tonika. Po potrebi možete koristiti i malu čašicu.
Ovaj prirodni napitak često se koristi kao podrška organizmu u borbi protiv sezonskih prehlada i viroza, a mnogi ga biraju kao brz način da umire grlo i osveže telo u periodu oporavka.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.