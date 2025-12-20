Detoks sok za mamurluk i jačanje imuniteta: Brzo povratite fokus i energiju
Ovaj sok sa cveklom i đumbirom ne samo da razbuđuje, već daje energiju, smanjuje neprijatnost u stomaku i glavi i osvežava na pravi način. Idealno za one jutarnje trenutke kad vam je potrebno brzo „otrežnjenje“.
Potrebno je
* 2 srednje cvekle
* 2 limuna
* 2 jabuke
* 1 koren đumbira (oko 100 g)
* 300 ml vode
Priprema
Sve sastojke propustite kroz sokovnik i pijte oko 100 ml ujutru na prazan stomak ili kad vam zatreba instant energija. Bonus: osim što pomaže kod mamurluka, ovaj sok je bogat antioksidansima, vitaminima i mineralima koji podržavaju imunitet, probavu i vitalnost. Probajte ga nakon prazničnih dana i unesite osvežavajuću dozu zdravlja u svoj dnevni ritam.
Izvor: @veselizalogaji/zdravlje.kurir.rs
