Ako vas grebe, peče ili boli grlo, rešenje možda već imate u kuhinji. Med je prirodni proizvod koristi se vekovima kao pomoć kod upale grla, a savremena nauka danas objašnjava i zašto deluje. Lekar opšte prakse dr Elizabet Rejnboult otkriva kako med pomaže da bol u grlu postane podnošljiviji.

- Upala i otok u grlu odgovorni su za osećaj bola i otežano gutanje. Med sadrži flavonoide, biljna jedinjenja sa protivupalnim svojstvima, koji mogu da ublaže otok i iritaciju. Zbog toga može da umiri grlo koje peče i donese olakšanje - navodi dr Rejnboult.

Deluje protiv virusa i bakterija

Flavonoidi iz meda imaju i prirodno antimikrobno dejstvo, što znači da pomažu organizmu u borbi protiv virusa i bakterija.

- Posebno se izdvaja manuka med, za koji se pokazalo da može da deluje protiv određenih bakterija koje izazivaju infekcije grla. Ovaj med sadrži jedinjenje metilglioksal, koje mu daje jače antibakterijsko dejstvo - objašnjava dr Rejnboult.

Flavonoidi iz meda imaju i prirodno protivupalno i antimikrobno dejstvo Foto: Shutterstock

Ipak, ona naglašava da med ne zamenjuje lekarsku terapiju. Kod bakterijskih infekcija, poput streptokokne angine, može da ublaži tegobe, ali ne leči uzrok.

Oblaže grlo i umiruje kašalj

Zbog guste i lepljive strukture, med oblaže sluzokožu grla i stvara zaštitni sloj koji smanjuje iritaciju. Možete ga zamisliti kao prirodnu pastilu za kašalj, kaže dr Rejnboult. Taj efekat pomaže i kod suvog, nadražajnog kašlja, a istraživanja pokazuju da med kod noćnog kašlja može da bude efikasniji od nekih sirupa.

Kako koristiti med

Med može da se uzima sam, po kašičicu ili dve, da se doda u mlaku vodu s limunom ili u biljni čaj.

- Za dodatni umirujući efekat, najbolje je kombinovati med sa toplim napicima, ali ne sa ključalom vodom, jer visoka temperatura može da uništi neka njegova korisna svojstva - savetuje dr Rejnboult.

Kombinujte ga sa toplim napicima, ali ne sa ključalom vodom Foto: Shutterstock

Koji med je najbolji

Svaki med ima određene koristi, ali sirovi, tamniji i manje prerađeni medovi obično sadrže više antioksidanata. Ako je med potpuno bistar i providan, verovatno je jače industrijski obrađen.

Na šta bi trebalo obratiti pažnju

Med se ne daje deci mlađoj od godinu dana zbog rizika od botulizma. Takođe, reč je o šećeru, pa je važno umerenje, naročito kod osoba sa dijabetesom.