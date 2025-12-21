Slušaj vest

Tegobe sa žuči i žučnim kanalima često se ispoljavaju kroz osećaj težine posle obroka, nadimanje, nelagodnost u gornjem delu stomaka ili sporije varenje. Savremeni način života, neredovni obroci i masnija hrana dodatno opterećuju žučni sistem, zbog čega lekari najčešće savetuju promene u ishrani i praćenje stanja. Uz propisanu terapiju, u narodnoj medicini se tradicionalno koriste i određene čajne mešavine, kao dopuna osnovnoj rutini.

Čaj za bolesti žuči i žučnih kanala

Potrebno vam je (u jednakim količinama):

troskot (Elymus repens / Agropyron repens)

kopriva(Urtica dioica)

maslačak(Taraxacum officinale)

bela breza (Betula pendula ili Betula alba)

lazarkinja (Galium verum)

Priprema

Tri supene kašike čajne mešavine preliju se sa 500 ml kipuće vode i kuvaju poklopljeno još oko pet minuta. Nakon toga čaj se ostavi da odstoji 15 minuta, procedi se i pije nezaslađen, raspoređen na tri jednaka dela tokom dana.

Maslačak se tradicionalno koristi za bolji rad jetre i žuči Foto: Shutterstock

Kako deluje?

U ovoj mešavini svaka biljka ima svoju ulogu u tradicionalnoj fitoterapiji.

Troskot se u narodnoj medicini koristi kao blaga biljka za varenje i izlučivanje viška tečnosti iz organizma.

Kopriva je poznata kao opšti "čistač" organizma i biljka koja se često uključuje u čajeve za metabolizam i varenje.

Maslačak se tradicionalno vezuje za rad jetre i žuči, a naročito za podsticanje varenja i lučenja digestivnih sokova.

Bela breza koristi se u fitoterapiji zbog svog blagog drenažnog dejstva i prisustva u čajevima namenjenim detoksikaciji.

Lazarkinja se u narodnoj praksi dodaje mešavinama za digestivni sistem, posebno kod osećaja težine i sporog varenja.

Napomena

Tokom kure ovim čajem trebalo bi jesti crnu rotkvu i pre spavanja uzeti kašiku maslinovog ulja.