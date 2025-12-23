Čaj od sladića razređuje bronhijalni sekret, olakšava iskašljavanje i deluju protivupalno

Sladić ili slatki koren veoma je lekovita i dragocena biljka, kojoj travari daju posebno mesto. Od davnina se upotrebljava za smirenje kašlja i upale grla. U manastirskim bolnicama čajod mešavine korena sladića, rizoma pirevine i ječma korišćen je kao univerzalni lek za oporavak kod svake bolesti. Savremena istraživanja potvrdila su i njegovo povoljno dejstvo na jetru, pa je koren ove biljke čest sastojak i u mešavinama detoks čajeva.

Neke studije su pokazale da sladić može biti efikasan u zaustavljanju rasta nekoliko vrsta bakterija, gljivica, pa čak i nekih virusa. Razređuje bronhijalni sekret, olakšava iskašljavanje, deluju protivupalno, olakšava pražnjenje, smiruje grčeve, ublažuje tegobe kod čira, deluje na funkcije nadbubrežne žlezde.

Takođe, studija na miševima je otkrila da komponente u slatkišu mogu smanjiti učestalost kašlja za 30% do 78%. Studija je takođe otkrila da jedinjenja slatkiša mogu delovati kao ekspektoransi, što može pomoći u razblaživanju sluzi, pa je idealan u sezonirespiratornih infekcija.

Sladić razlaže nagomilanu sluz i pospešuje njeno izbacivanje iz disajnih organa. Foto: Shutterstock

OPREZ Trudnice bi trebalo da izbegavaju upotrebu korena sladića. Takođe, konzumiranje velikih količina može izazvati visok krvni pritisak ili pad nivoa kalijuma.

Kako napraviti čaj?

Ako želite da napravite čaj od korena sladića, uradite sledeće:

Od sušenog korena sladića: Dodajte 1 kašiku iseckanog korena sladića u 1 šolju vode. Dovedite vodu do ključanja. Kuvajte oko 10 minuta. Ostavite da se ohladi nekoliko minuta nakon toga. Procedite pre serviranja.