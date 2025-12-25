Slušaj vest

Problemi sa snom sve su češći u modernom životu – stres, tehnologija i ubrzan tempo često narušavaju našu rutinu spavanja. Srećom, priroda nudi jednostavne i efikasne biljne preparate koji mogu pomoći da zaspete brže i spavate mirnije.

Vrećica za jastuk sa sušenim biljem

U malu platnenu vrećicu ubacite:

* 1 deo sušenog lovora

* 2 dela paprati – navale

* 3 dela hmelja

Vrećicu dobro zatvorite i položite je pre spavanja na jastuk. Aroma biljaka smiruje nervni sistem i pomaže da zaspete brzo, spavajući kao beba.

Čaj od kamilice i lavande

Kamilica je poznata po svojim umirujućim svojstvima, dok lavanda dodatno opušta.

Potrebno je

* 1 kašika sušene kamilice

* 1 kašičica sušene lavande

* 250 ml vrele vode

Priprema

Prelijte biljke vodom, poklopite i ostavite da odstoji 5–10 minuta. Procedite i pijte pola sata pre spavanja.

Kamilica je poznata po svojim umirujućim svojstvima, dok lavanda dodatno opušta Foto: Shutterstock

Valerijana – biljka za smirenje

Valerijana je jedna od najpoznatijih biljaka za bolje spavanje.

Potrebno je

* 1 kašičica korena valerijane

* 200 ml vode

Priprema

Kuvajte koren 10 minuta, potom poklopite i ostavite da odstoji 5 minuta. Pijte uveče, po mogućnosti pola sata pre spavanja.

Čaj od matičnjaka (melise)

Matičnjak pomaže kod nesanice i anksioznosti.

Potrebno je

* 1–2 kašičice sušenog matičnjaka

* 250 ml vrele vode

Priprema

Prelijte i ostavite da odstoji 10 minuta, potom procedite. Pijte topao čaj neposredno pre spavanja.

Matičnjak pomaže kod nesanice i anksioznosti. Foto: Shutterstock

Toplo mleko sa cimetom i medom

Ova jednostavna napitak ima blagotvoran efekat zahvaljujući triptofanima u mleku i umirujućim aromama cimeta.

Potrebno je

* 200 ml toplog mleka

* ½ kašičice cimeta

* 1 kašičica meda

Priprema

Pijte polako pre spavanja – ovo je pravi mali ritual koji pomaže telu i umu da se opuste.