Pet biljnih trikova za bolji san: Kako na prirodan način oterati nesanicu
Problemi sa snom sve su češći u modernom životu – stres, tehnologija i ubrzan tempo često narušavaju našu rutinu spavanja. Srećom, priroda nudi jednostavne i efikasne biljne preparate koji mogu pomoći da zaspete brže i spavate mirnije.
Vrećica za jastuk sa sušenim biljem
U malu platnenu vrećicu ubacite:
* 1 deo sušenog lovora
* 2 dela paprati – navale
* 3 dela hmelja
Vrećicu dobro zatvorite i položite je pre spavanja na jastuk. Aroma biljaka smiruje nervni sistem i pomaže da zaspete brzo, spavajući kao beba.
Čaj od kamilice i lavande
Kamilica je poznata po svojim umirujućim svojstvima, dok lavanda dodatno opušta.
Potrebno je
* 1 kašika sušene kamilice
* 1 kašičica sušene lavande
* 250 ml vrele vode
Priprema
Prelijte biljke vodom, poklopite i ostavite da odstoji 5–10 minuta. Procedite i pijte pola sata pre spavanja.
Valerijana – biljka za smirenje
Valerijana je jedna od najpoznatijih biljaka za bolje spavanje.
Potrebno je
* 1 kašičica korena valerijane
* 200 ml vode
Priprema
Kuvajte koren 10 minuta, potom poklopite i ostavite da odstoji 5 minuta. Pijte uveče, po mogućnosti pola sata pre spavanja.
Čaj od matičnjaka (melise)
Matičnjak pomaže kod nesanice i anksioznosti.
Potrebno je
* 1–2 kašičice sušenog matičnjaka
* 250 ml vrele vode
Priprema
Prelijte i ostavite da odstoji 10 minuta, potom procedite. Pijte topao čaj neposredno pre spavanja.
Toplo mleko sa cimetom i medom
Ova jednostavna napitak ima blagotvoran efekat zahvaljujući triptofanima u mleku i umirujućim aromama cimeta.
Potrebno je
* 200 ml toplog mleka
* ½ kašičice cimeta
* 1 kašičica meda
Priprema
Pijte polako pre spavanja – ovo je pravi mali ritual koji pomaže telu i umu da se opuste.
Biljni preparati i prirodni rituali ne samo da olakšavaju uspavljivanje, već i poboljšavaju kvalitet sna. Redovno praktikovanje ovih jednostavnih metoda može učiniti da se svako jutro budite osveženi i spremni za spavanje.