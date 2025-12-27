Biljni čajevi prirodan su način da ojačate imunitet, ublažite simptome prehlade i podržite oporavak organizma

Kada se prehladite, šolja vrućeg čaja je često prva pomoć – greje, umiruje i olakšava kašalj i bol u grlu. Važno je da ostanete hidrirani, a čajevi bez kofeina predstavljaju najbolji izbor jer sadrže polifenole, prirodna jedinjenja koja mogu podržati imuni sistem i smanjiti rizik od obolevanja.

Zeleni čaj

Zeleni čaj sadrži katehine, vrstu polifenola koji pomaže u borbi protiv virusa, bakterija i upala. Istraživanja su pokazala da redovna konzumacija zelenog čaja može pomoći u sprečavanju gripa. Jedna studija iz 2015. godine otkrila je da ljudi koji su pili zeleni čaj najmanje dva puta nedeljno imaju 61 odsto manji rizik od obolevanja od gripa.

Za maksimalne koristi, preporučuje se da se čaj skuva sa vodom zagrejanom na 85 °C ili da se dugo namače u hladnoj vodi. Dodavanje malo limuna u čaj će pojačati dejstvo katehina. Međutim, imajte na umu da zeleni čaj sadrži kofein, pa ga konzumirajte umereno kako ne biste poremetili san.

Čaj od zove

Tamnolјubičaste bobice zove bogate su antocijaninima, moćnim antioksidansima koji jačaju imuni sistem i mogu usporiti širenje virusa. Istraživački pregled iz 2021. godine pokazao je da suplementi sa zovom mogu skratiti trajanje prehlade i ublažiti njene simptome.

Međutim, dokazi o efikasnosti samog čaja od zove su ograničeni. Prilikom njegove pripreme treba biti oprezan, jer su listovi, stabljike i nezrele bobice zove otrovni.

Tamnoljubičaste bobice zove jačaju imunitet i mogu usporiti širenje virusa Foto: Shutterstock

Čaj od kamilice

Kamilica se tradicionalno koristi za ublažavanje prehlade i kašlja zbog svojih antiinflamatornih i antioksidativnih svojstava. Iako ne postoje studije na lјudima koje direktno potvrđuju da čaj od kamilice pomaže kod prehlade, pokazano je da poboljšava san. Pošto je kvalitetan odmor neophodan za oporavak, kamilica može indirektno pomoći vašem telu da se bori protiv bolesti.

Čaj od đumbira

Đumbir sadrži jedinjenja gingerola, za koja se veruje da pomažu u borbi protiv virusa gripa, ali to još nije potvrđeno u studijama na ljudima. Studije su pokazale da suplementi đumbira mogu smanjiti upalu i zaštititi telo antioksidansima.

Smanjenje upale može pomoći u oporavku, ali direktan uticaj čaja od đumbira na prehlade još nije detalјno istražen.

Čaj od limuna

Iako mnogi ljudi veruju da čaj od limuna može pomoći u ublažavanju simptoma prehlade, ne postoje naučni dokazi koji to podržavaju. Limuni su bogati vitaminom C, koji može smanjiti težinu prehlade, ali sam čaj ne sadrži značajne količine ovog vitamina.

Najbolji način da unesete vitamin C jeste da jedete sveže voće. Međutim, čaj od limuna je odličan za hidrataciju, a za dodatne koristi, jednostavno iscedite svež limunov sok u vruću vodu.

Limuni su bogati vitaminom C, koji može smanjiti težinu prehlade Foto: Shutterstock

Čaj od ehinaceje

Ehinacea je ljubičasti cvet poznat po svojim blagotvornim svojstvima. Sadrži alkamide, jedinjenja koja pomažu telu da se bori protiv upala i virusa i jačaju imunitet. Neke studije pokazuju da preparati ehinacee mogu sprečiti infekcije gornjih disajnih puteva.

Studija iz 2022. godine otkrila je da je čaj od ehinacee efikasniji protiv virusa nego kapsule. Važno je napomenuti da ehinacea možda nije bezbedna za trudnice ili dojlje, a osobe sa alergijama ili hroničnim bolestima treba da se konsultuju sa lekarom.