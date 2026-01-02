Kada je pankreas preopterećen mogu se javiti simptomi poput umora, pojačane žudnje za hranom, naglih oscilacija energije i problema sa regulacijom šećera u krvi.

Slušaj vest

Pankreas je mali, ali izuzetno važan organ koji često ostaje u senci dok ne dođe do ozbiljnijih zdravstvenih problema. Iako ne razmišljamo svakodnevno o njemu, pankreas ima ključnu ulogu u regulaciji šećera u krvi, varenju i ukupnom metaboličkom balansu.Dobra vest je da jednostavne životne navike i blaga biljna podrška mogu pomoći njegovom očuvanju.

U nastavku otkrivamo zašto je pankreas toliko važan i kako jedan topao biljni napitak može postati deo vaše rutine podrške ovom organu.

Zašto je pankreas važan?

Pankreas je istovremeno digestivni i hormonski organ, što ga čini jedinstvenim u ljudskom telu. Njegove glavne uloge uključuju:

* Regulaciju nivoa šećera u krvi putem hormona insulina i glukagona

* Podršku varenju lučenjem digestivnih enzima

* Održavanje metaboličke ravnoteže i hormonskog zdravlja

Kada je pankreas preopterećen – zbog hronične upale, nepravilne ishrane, stresa ili insulinske rezistencije – mogu se javiti simptomi poput umora, pojačane žudnje za hranom, naglih oscilacija energije i problema sa regulacijom šećera u krvi.

Biljni napitak za podršku pankreasu

(Ajurveda • Tradicionalna kineska medicina • Savremena nauka)

Ovaj topli biljni napitak kombinuje znanja tradicionalnih medicinskih sistema i savremene naučne uvide. Namenjen je kao blaga, svakodnevna podrška metabolizmu i varenju.

Potrebno je

* 1,5 cm svežeg đumbira (grubo izgnječenog)

* 1,5 cm štapića cimeta (grubo polomljenog)

* 1¼ šolje tople vode

* ¼ kašičice kurkume u prahu

* prstohvat crnog bibera

Priprema

Dodajte đumbir i cimet u toplu vodu. Poklopite i ostavite da odstoji 10–12 minuta, pa procedite napitak. Dodajte kurkumu i crni biber. Pijte toplo, najbolje ujutru ili uveče.

Kako ovaj napitak podržava pankreas?

Prema ajurvedi

Đumbir i cimet jačaju Agni (digestivnu vatru)

Kurkuma pomaže u smanjenju Ame (metaboličkog otpada)

Doprinosi ravnoteži Kapha i Pitta doše

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini

Đumbir zagreva Yang i jača Qi slezine-pankreasa

Cimet poboljšava cirkulaciju i protok energije

Pomaže u smanjenju unutrašnje vlage i stagnacije

Prema savremenoj nauci

Đumbir i cimet mogu doprineti boljoj osetljivosti na insulin

Kurkumin u kombinaciji sa piperinom pomaže u smanjenju upalnih procesa

Podržava zdrav metabolizam glukoze u sklopu uravnotežene ishrane i kretanja

Zašto se ovaj napitak preporučuje nakon prazničnog slavlja?

Tokom praznika često unosimo više teške hrane, šećera i alkohola nego inače, što može dodatno opteretiti pankreas i ceo digestivni sistem. Ovaj topli biljni napitak može biti koristan upravo u tom periodu jer:

* Podstiče varenje nakon obilnih obroka – đumbir i cimet pomažu bržem pražnjenju želuca i smanjenju osećaja nadutosti

* Pomaže stabilizaciji šećera u krvi nakon povećanog unosa slatkiša i rafinisanih ugljenih hidrata

* Smanjuje blagu upalu koja se može javiti usled prejedanja i povećanog oksidativnog stresa

* Daje osećaj topline i olakšanja organizmu nakon perioda teške, masne hrane

* Pomaže povratku rutine – ispijanje toplog napitka ujutru ili uveče može biti signal telu da se vraća uravnoteženijim navikama

Zbog svog blagodejstva i jednostavnosti, ovaj napitak je dobar izbor kao deo postprazničnog resetovanja ishrane – bez naglih restrikcija i agresivnih „detoks“ pristupa.

Pankreas je istovremeno digestivni i hormonski organ, što ga čini jedinstvenim u ljudskom telu Foto: Shuterstock

Zanimljivosti o pankreasu koje možda niste znali * Pankreas dnevno proizvede i do 1,5 litara digestivnih sokova * Insulin, hormon koji pankreas luči, otkriven je tek 1921. godine * Zdravlje pankreasa je povezano sa zdravljem jetre i creva * Stres može direktno uticati na njegovu funkciju putem hormonskih mehanizama

Važne napomene