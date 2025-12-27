Kantarion je poznat po snažnom umirujućem dejstvu na kožu i sluzokožu

Hemoroidi su često oboljenje koje obično pogađa starije ljude, trudnice, ali i one koji se bave profesijama koje podrazumevaju naprezanje kao što su stakloduvači, trubači... Međutim u poslednje vreme hemoroidi su sve češći i među mlađom populacijom. Kako biljke mogu da pomognu, otkriva na svom Instagram profilu čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević.

Prirodni melem protiv hemoroida

Potrebno vam je

40 ml kantarionovog ulja (macerat kantariona u maslinovom ulju)

20 ml nevenovog ulja (macerat nevena u hladno ceđenom suncokretovom ulju)

5 g prirodnog, nebeljenog pčelinjeg voska

20 kapi eteričnog ulja smilja

(po želji) 10 kapi eteričnog ulja čempresa

Ulje nevena je drugi važan sastojak Foto: Shutterstock

Priprema

U veću posudu staviti vodu da proključa. U nju se potom ubacuje manja, čista i neokrnjena posuda u kojoj se melem pravi, kako bi se zagrevala na pari, odnosno u vodenom kupatilu. U manju posudu sipati kantarionovo i nevenovo ulje, pa dodati pčelinji vosak. Mešati dok se vosak potpuno ne otopi. Kada se smesa skloni sa pare, dodaje se eterično ulje smilja (i čempresa, ako imate, ali nije obavezan), uz lagano mešanje. Gotov melem sipati u čistu, suvu staklenu posudicu i ostaviti da se prirodno ohladi i stegne.

Kako se koristi

Melem se nanosi 2-3 puta dnevno na čistu kožu, u tankom sloju. Namenjen je isključivo za spoljašnju upotrebu.

Kako ove biljke deluju

Kantarion i neven poznati su po snažnom umirujućem dejstvu na kožu i sluzokožu. Kako objašnjava Antonijević, ove biljke smanjuju upalu, podstiču regeneraciju tkiva, umanjuju krvarenje i jačaju zidove krvnih sudova, što je posebno važno kod hemoroida, ali i kod proširenih vena.