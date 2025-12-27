Prirodni melem protiv hemoroida: Čuveni travar otkriva da deluje i kod proširenih vena
Hemoroidi su često oboljenje koje obično pogađa starije ljude, trudnice, ali i one koji se bave profesijama koje podrazumevaju naprezanje kao što su stakloduvači, trubači... Međutim u poslednje vreme hemoroidi su sve češći i među mlađom populacijom. Kako biljke mogu da pomognu, otkriva na svom Instagram profilu čuveni fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević.
Prirodni melem protiv hemoroida
Potrebno vam je
- 40 ml kantarionovog ulja (macerat kantariona u maslinovom ulju)
- 20 ml nevenovog ulja (macerat nevena u hladno ceđenom suncokretovom ulju)
- 5 g prirodnog, nebeljenog pčelinjeg voska
- 20 kapi eteričnog ulja smilja
- (po želji) 10 kapi eteričnog ulja čempresa
Priprema
U veću posudu staviti vodu da proključa. U nju se potom ubacuje manja, čista i neokrnjena posuda u kojoj se melem pravi, kako bi se zagrevala na pari, odnosno u vodenom kupatilu. U manju posudu sipati kantarionovo i nevenovo ulje, pa dodati pčelinji vosak. Mešati dok se vosak potpuno ne otopi. Kada se smesa skloni sa pare, dodaje se eterično ulje smilja (i čempresa, ako imate, ali nije obavezan), uz lagano mešanje. Gotov melem sipati u čistu, suvu staklenu posudicu i ostaviti da se prirodno ohladi i stegne.
Kako se koristi
Melem se nanosi 2-3 puta dnevno na čistu kožu, u tankom sloju. Namenjen je isključivo za spoljašnju upotrebu.
Kako ove biljke deluju
Kantarion i neven poznati su po snažnom umirujućem dejstvu na kožu i sluzokožu. Kako objašnjava Antonijević, ove biljke smanjuju upalu, podstiču regeneraciju tkiva, umanjuju krvarenje i jačaju zidove krvnih sudova, što je posebno važno kod hemoroida, ali i kod proširenih vena.
Smilje dodatno deluje povoljno na cirkulaciju i elastičnost krvnih sudova, dok pčelinji vosak pomaže da se dobije stabilna, maziva tekstura melema, ali i sam ima blago zaštitno dejstvo na kožu.
Korišćenje telefona u toaletu može izazvati hemoroide: Stručnjaci otkrivaju zašto je tako i kako da se zaštitite