Čaj od lovorovog lista i karanfilića: Čuva od virusa, olakšava varenje i opušta nerve
U narodnoj medicini često se pokazuje da najjednostavniji sastojci imaju najširu primenu. Lovorov list i karanfilić su začini koje gotovo svi imamo u kuhinji, ali se ređe kombinuju u obliku čaja. Spoj ova dva aromatična sastojka daje napitak izraženog ukusa, ali i potencijalnih zdravstvenih prednosti, naročito tokom hladnijih meseci, kada organizmu prija dodatna pažnja.
Kako se priprema čaj
Potrebno vam je
- 2 do 3 suva lista lovora
5 do 7 karanfilića
500 ml vode
Lovorov list i karanfilić stavljaju se u hladnu vodu, a zatim se zagrevaju do ključanja. Nakon što voda provri, čaj se kuva još pet do deset minuta na tihoj vatri. Potom se sklanja sa šporeta, poklapa i ostavlja nekoliko minuta da odstoji, pa se procedi.
Čaj se pije topao, po mogućstvu nezaslađen, jednom do dva puta dnevno.
Kako se pije i kome prija
Ovaj napitak se najčešće koristi u kraćim periodima, nekoliko dana zaredom, posebno u vreme pojačanog umora, sporijeg varenja ili učestalih prehlada. Ne preporučuje se dugotrajna svakodnevna upotreba, već povremeno, uz pauze, kao i kod drugih čajeva iz tradicionalne medicine.
Moguće zdravstvene prednosti
- Olakšava varenje: Lovorov list se tradicionalno koristi za ublažavanje nadutosti i grčeva, dok karanfilić može povoljno da utiče na lučenje digestivnih sokova i rad želuca.
- Doprinosi jačanju imuniteta: Oba sastojka sadrže bioaktivna jedinjenja sa antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima, zbog čega se ovaj čaj često pije tokom sezone virusnih infekcija.
- Utiče na smanjenje upalnih procesa: Lovor i karanfilić poznati su po supstancama koje povoljno da deluju na blage upalne reakcije u organizmu, naročito kod bolova u mišićima i zglobovima.
- Ublažava respiratorne tegobe: Topao napitak, u kombinaciji sa eteričnim uljima iz lovora i karanfilića, često doprinosi lakšem disanju i smanjenju nadražaja u grlu.
- Doprinosi opuštanju: Aromatična svojstva karanfilića, zajedno sa toplim napitkom, imaju umirujući efekat, naročito u večernjim satima i tokom perioda pojačanog stresa.
Važna napomena
Iako je reč o prirodnom napitku, čaj od lovorovog lista i karanfilića ne predstavlja zamenu za terapiju koju je preporučio lekar. Trudnice, dojilje i osobe sa hroničnim oboljenjima trebalo bi da se pre upotrebe posavetuju sa zdravstvenim radnikom.
Izvor: Healthline.com/Health.clevelandclinic.org/Zdravlje.kurir.rs