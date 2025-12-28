Slušaj vest

U narodnoj medicini često se pokazuje da najjednostavniji sastojci imaju najširu primenu. Lovorov list i karanfilić su začini koje gotovo svi imamo u kuhinji, ali se ređe kombinuju u obliku čaja. Spoj ova dva aromatična sastojka daje napitak izraženog ukusa, ali i potencijalnih zdravstvenih prednosti, naročito tokom hladnijih meseci, kada organizmu prija dodatna pažnja.

Kako se priprema čaj

Potrebno vam je

2 do 3 suva lista lovora

5 do 7 karanfilića

500 ml vode

Lovorov list i karanfilić stavljaju se u hladnu vodu, a zatim se zagrevaju do ključanja. Nakon što voda provri, čaj se kuva još pet do deset minuta na tihoj vatri. Potom se sklanja sa šporeta, poklapa i ostavlja nekoliko minuta da odstoji, pa se procedi.

Čaj se pije topao, po mogućstvu nezaslađen, jednom do dva puta dnevno.

Kako se pije i kome prija

Ovaj napitak se najčešće koristi u kraćim periodima, nekoliko dana zaredom, posebno u vreme pojačanog umora, sporijeg varenja ili učestalih prehlada. Ne preporučuje se dugotrajna svakodnevna upotreba, već povremeno, uz pauze, kao i kod drugih čajeva iz tradicionalne medicine.

Foto: Shutterstock

Moguće zdravstvene prednosti Olakšava varenje : Lovorov list se tradicionalno koristi za ublažavanje nadutosti i grčeva, dok karanfilić može povoljno da utiče na lučenje digestivnih sokova i rad želuca.

: Lovorov list se tradicionalno koristi za ublažavanje nadutosti i grčeva, dok karanfilić može povoljno da utiče na lučenje digestivnih sokova i rad želuca. Doprinosi jačanju imuniteta : Oba sastojka sadrže bioaktivna jedinjenja sa antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima, zbog čega se ovaj čaj često pije tokom sezone virusnih infekcija.

: Oba sastojka sadrže bioaktivna jedinjenja sa antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima, zbog čega se ovaj čaj često pije tokom sezone virusnih infekcija. Utiče na smanjenje upalnih procesa : Lovor i karanfilić poznati su po supstancama koje povoljno da deluju na blage upalne reakcije u organizmu, naročito kod bolova u mišićima i zglobovima.

: Lovor i karanfilić poznati su po supstancama koje povoljno da deluju na blage upalne reakcije u organizmu, naročito kod bolova u mišićima i zglobovima. Ublažava respiratorne tegobe : Topao napitak, u kombinaciji sa eteričnim uljima iz lovora i karanfilića, često doprinosi lakšem disanju i smanjenju nadražaja u grlu.

: Topao napitak, u kombinaciji sa eteričnim uljima iz lovora i karanfilića, često doprinosi lakšem disanju i smanjenju nadražaja u grlu. Doprinosi opuštanju: Aromatična svojstva karanfilića, zajedno sa toplim napitkom, imaju umirujući efekat, naročito u večernjim satima i tokom perioda pojačanog stresa. Važna napomena