U narodnoj medicini često se pokazuje da najjednostavniji sastojci imaju najširu primenu. Lovorov list i karanfilić su začini koje gotovo svi imamo u kuhinji, ali se ređe kombinuju u obliku čaja. Spoj ova dva aromatična sastojka daje napitak izraženog ukusa, ali i potencijalnih zdravstvenih prednosti, naročito tokom hladnijih meseci, kada organizmu prija dodatna pažnja.

Kako se priprema čaj 

Potrebno vam je 

  • 2 do 3 suva lista lovora
    5 do 7 karanfilića
    500 ml vode

Lovorov list i karanfilić stavljaju se u hladnu vodu, a zatim se zagrevaju do ključanja. Nakon što voda provri, čaj se kuva još pet do deset minuta na tihoj vatri. Potom se sklanja sa šporeta, poklapa i ostavlja nekoliko minuta da odstoji, pa se procedi.

Čaj se pije topao, po mogućstvu nezaslađen, jednom do dva puta dnevno.

Kako se pije i kome prija

Ovaj napitak se najčešće koristi u kraćim periodima, nekoliko dana zaredom, posebno u vreme pojačanog umora, sporijeg varenja ili učestalih prehlada. Ne preporučuje se dugotrajna svakodnevna upotreba, već povremeno, uz pauze, kao i kod drugih čajeva iz tradicionalne medicine. 

roibuš čaj u orijentalnoj staklenoj šolji sa lovorom i karanfilićem
Moguće zdravstvene prednosti

  • Olakšava varenje: Lovorov list se tradicionalno koristi za ublažavanje nadutosti i grčeva, dok karanfilić može povoljno da utiče na lučenje digestivnih sokova i rad želuca.
  • Doprinosi jačanju imuniteta: Oba sastojka sadrže bioaktivna jedinjenja sa antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima, zbog čega se ovaj čaj često pije tokom sezone virusnih infekcija.
  • Utiče na smanjenje upalnih procesa: Lovor i karanfilić poznati su po supstancama koje povoljno da deluju na blage upalne reakcije u organizmu, naročito kod bolova u mišićima i zglobovima.
  • Ublažava respiratorne tegobe: Topao napitak, u kombinaciji sa eteričnim uljima iz lovora i karanfilića, često doprinosi lakšem disanju i smanjenju nadražaja u grlu.
  • Doprinosi opuštanju: Aromatična svojstva karanfilića, zajedno sa toplim napitkom, imaju umirujući efekat, naročito u večernjim satima i tokom perioda pojačanog stresa.

Važna napomena

Iako je reč o prirodnom napitku, čaj od lovorovog lista i karanfilića ne predstavlja zamenu za terapiju koju je preporučio lekar. Trudnice, dojilje i osobe sa hroničnim oboljenjima trebalo bi da se pre upotrebe posavetuju sa zdravstvenim radnikom.

