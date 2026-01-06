Od čaja do sirupa: Borove iglice kao prirodni saveznik vašeg imuniteta
Borove iglice možda nisu prva asocijacija kada pomislite na lekovito bilje, ali sadrže dosta vitamina C, često u mnogo većim količinama nego iglice drugih drveća. Pošto bor raste širom Evrope, njegove iglice su lako dostupne i pristupačne svima.
Vitamin C je ključan za imuni sistem jer stimuliše proizvodnju belih krvnih zrnaca koja se bore protiv upala i infekcija. Pored toga, učestvuje u stvaranju kolagena, koji je neophodan za regeneraciju oštećenih ćelija.
Borove iglice su takođe bogate vitaminom A i karotenoidima, što ih čini korisnim u održavanju zdravlja kože i očiju, ali i u ublažavanju određenih medicinskih problema.
Blagotvorna svojstva borovih iglica
Proizvodi od borovih iglica se često koriste kao preventiva protiv prehlade i gripa, posebno u hladnim mesecima. Aktivni sastojci iglica stimulišu iskašljavanje i olakšavaju izbacivanje sekreta iz respiratornog trakta, što pomaže kod upale grla, bronhitisa i astme.
Eterična ulja iz borovih iglica i grančica imaju antiseptička svojstva – pomažu u uništavanju patogenih bakterija i sprečavaju širenje respiratornih infekcija. Parna destilacija iglica proizvodi ulje sa svežim i jakim mirisom, obično bezbojne ili svetlo ćilibarne boje.
Tradicionalno, eterično ulje bora se koristi u preparatima za masažu grudnog koša kod respiratornih problema, za inhalacije, kupke i u lečenju reumatskih i upalnih stanja. Njegovo dejstvo poboljšava cirkulaciju krvi, osvežava i tonira kožu, dok antiseptički efekat doprinosi nezi kože glave i smanjuje prekomerno znojenje.
Blagodati za oči i kožu
Borove iglice su bogate vitaminom A i karotenoidima, koji podržavaju zdravlje očiju, sprečavaju razvoj katarakte i makularne degeneracije - problema sa vidom koji su najčešći u starijoj životnoj dobi. Vitamin A takođe ima antioksidativna svojstva, uništava slobodne radikale i ubrzava regeneraciju ćelija kože, što može pomoći u smanjenju ožiljaka od akni i usporavanju stvaranja bora.
Različite vrste bora i njihova upotreba
Siluetski bor, najrasprostranjenija vrsta bora u Evropi, uspeva u različitim staništima i klimatskim uslovima. Mladi izdanci se beru u proleće, suše ili ekstrahuju u eterično ulje koje može pomoći kod bronhitisa, inhalacija ili kupki za artritis. Smola bora se koristi za dobijanje terpentinskog ulja, dok se ekstrakti koriste u farmaceutskoj proizvodnji.
Istraživanja su pokazala da Vejmutov bor (Pinus strobus L.) pomaže kod preloma kostiju, kašlja, bolova u grlu, bolesti bubrega i pluća i upalnih stanja. Mladi izdanci i eterično ulje blagotvorno deluju na hipofizu i mogu se koristiti za inhalaciju.
Med od borovih iglica – prirodni sirup za imunitet
Borove iglice se takođe mogu koristiti za pripremu „meda“, odnosno sirupa, koji je odličan kao preventivna mera protiv prehlade i respiratornih infekcija u zimskim mesecima.
Potrebno je:
Priprema:
- Operite i osušite iglice.
- U čistu teglu stavite sloj šećera ili meda, zatim sloj iglica, naizmenično ređajući slojeve dok ne dođete do vrha.
- Po želji dodajte kriške limuna za ukus.
- Zatvorenu teglu ostavite na suncu 40 dana, dok iglice ne oslobode smolu, koja se pretvara u sirup.
- Procedite i čuvajte u frižideru.
Preporučuje se uzimanje 2–3 kašike čistog sirupa dnevno. Ne preporučuje se dodavanje u tople napitke jer visoke temperature uništavaju aktivne sastojke. Med od borovih iglica mogu koristiti deca starija od godinu dana, dok trudnice treba da ga izbegavaju.
Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs