Slušaj vest

Borove iglice možda nisu prva asocijacija kada pomislite na lekovito bilje, ali sadrže dosta vitamina C, često u mnogo većim količinama nego iglice drugih drveća. Pošto bor raste širom Evrope, njegove iglice su lako dostupne i pristupačne svima.

Vitamin C je ključan za imuni sistem jer stimuliše proizvodnju belih krvnih zrnaca koja se bore protiv upala i infekcija. Pored toga, učestvuje u stvaranju kolagena, koji je neophodan za regeneraciju oštećenih ćelija.

Borove iglice su takođe bogate vitaminom A i karotenoidima, što ih čini korisnim u održavanju zdravlja kože i očiju, ali i u ublažavanju određenih medicinskih problema.

Blagotvorna svojstva borovih iglica

Proizvodi od borovih iglica se često koriste kao preventiva protiv prehlade i gripa, posebno u hladnim mesecima. Aktivni sastojci iglica stimulišu iskašljavanje i olakšavaju izbacivanje sekreta iz respiratornog trakta, što pomaže kod upale grla, bronhitisa i astme.

Eterična ulja iz borovih iglica i grančica imaju antiseptička svojstva – pomažu u uništavanju patogenih bakterija i sprečavaju širenje respiratornih infekcija. Parna destilacija iglica proizvodi ulje sa svežim i jakim mirisom, obično bezbojne ili svetlo ćilibarne boje.

Tradicionalno, eterično ulje bora se koristi u preparatima za masažu grudnog koša kod respiratornih problema, za inhalacije, kupke i u lečenju reumatskih i upalnih stanja. Njegovo dejstvo poboljšava cirkulaciju krvi, osvežava i tonira kožu, dok antiseptički efekat doprinosi nezi kože glave i smanjuje prekomerno znojenje.

Eterično ulje bora se koristi u preparatima za masažu grudnog koša kod respiratornih problema, za inhalacije, kupke i u lečenju reumatskih i upalnih stanja Foto: New Africa/Shutterstock

Blagodati za oči i kožu

Borove iglice su bogate vitaminom A i karotenoidima, koji podržavaju zdravlje očiju, sprečavaju razvoj katarakte i makularne degeneracije - problema sa vidom koji su najčešći u starijoj životnoj dobi. Vitamin A takođe ima antioksidativna svojstva, uništava slobodne radikale i ubrzava regeneraciju ćelija kože, što može pomoći u smanjenju ožiljaka od akni i usporavanju stvaranja bora.

Različite vrste bora i njihova upotreba

Siluetski bor, najrasprostranjenija vrsta bora u Evropi, uspeva u različitim staništima i klimatskim uslovima. Mladi izdanci se beru u proleće, suše ili ekstrahuju u eterično ulje koje može pomoći kod bronhitisa, inhalacija ili kupki za artritis. Smola bora se koristi za dobijanje terpentinskog ulja, dok se ekstrakti koriste u farmaceutskoj proizvodnji.

Istraživanja su pokazala da Vejmutov bor (Pinus strobus L.) pomaže kod preloma kostiju, kašlja, bolova u grlu, bolesti bubrega i pluća i upalnih stanja. Mladi izdanci i eterično ulje blagotvorno deluju na hipofizu i mogu se koristiti za inhalaciju.

Sirup od meda i borovih iglica odličan je kao preventivna mera protiv prehlade i respiratornih infekcija u zimskim mesecima Foto: FotoHelin/Shutterstock

Med od borovih iglica – prirodni sirup za imunitet

Borove iglice se takođe mogu koristiti za pripremu „meda“, odnosno sirupa, koji je odličan kao preventivna mera protiv prehlade i respiratornih infekcija u zimskim mesecima.

Potrebno je:

1 kg mladih iglica bora, jele ili smrče

1 kg šećera ili meda

1 limun

Priprema:

Operite i osušite iglice.

U čistu teglu stavite sloj šećera ili meda, zatim sloj iglica, naizmenično ređajući slojeve dok ne dođete do vrha.

Po želji dodajte kriške limuna za ukus.

Zatvorenu teglu ostavite na suncu 40 dana, dok iglice ne oslobode smolu, koja se pretvara u sirup.

Procedite i čuvajte u frižideru.