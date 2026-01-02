Kuvano vino nije samo bakino “lekovito piće” – ono datira još iz 3. veka pre nove ere, kada su stari Rimljani grejali vino sa začinima kako bi ga sačuvali i učinili prijatnijim za hladne zimske dane

Dok se u danima nakon dočeka radujemo novim počecima, važno je i da se pripremimo za hladne dane i sezonu virusa koja je u punom jeku. Nekada, kada bi nas uhvatila prehlada, bake su za nas imale savršen eliksir – kuvano vino.

Kuvano vino nije samo bakino “lekovito piće” – ono datira još iz 3. veka pre nove ere, kada su stari Rimljani grejali vino sa začinima kako bi ga sačuvali i učinili prijatnijim za hladne zimske dane. Danas ga pijemo uglavnom zbog ukusa i praznične atmosfere, ali njegova tradicija zagrevanja tela i duha traje više od 2.000 godina.

Toplo, aromatično i umirujuće, ovo piće greje telo i dušu.

Evo kako da ga pripremite:

Potrebno je

* 2 dl crnog vina

* kriška limuna ili pomorandže

* nekoliko bobica nara (nije obavezno)

* prstohvat bibera ili cimeta

Foto: Shutterstock

Priprema

Lagano zagrejte vino sa limunom i začinima.

Vodite računa – vino ne sme da proključa.

Sipajte u omiljenu šolju i pijte toplo, uz miris zime i prazničnu atmosferu.

Savet: Uživajte polako, sa društvom ili uz dobru knjigu, i neka vam ovo vino ugrije srce dok traju praznici.

Mnogi veruju da je alkohol „blaži“ kada je zagrejan, ali to je zabluda – tokom zagrevanja ispari samo neznatna količina alkohola, dok većina ostaje u piću. Osim toga, crveno vino sadrži i srodna jedinjenja, poput kongenera, koja mogu pojačati glavobolju i druge simptome mamurluka. Zbog toga se preporučuje umerenost, jer preterana konzumacija crvenog vina može dovesti do jačih posledica po organizam.