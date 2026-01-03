Sok od nara, zahvaljujući visokim koncentracijama antioksidanata, ima potencijal da doprinese zdravlju srca i krvnih sudova

Ovo je odličan primer kako male promene u ishrani mogu napraviti veliku razliku po vaše zdravlje.

Sok od nara je sve popularniji prirodni saveznik u borbi protiv povišenog krvnog pritiska i holesterola, a nova istraživanja ukazuju da može pomoći i u smanjenju naslaga u arterijama, čime doprinosi zdravlju srca i krvnih sudova.

Nije reč samo o ukusu – ovaj crveni napitak bogat je antioksidansima, naročito polifenolima, koji imaju moć da smanje oksidativni stres, poboljšaju cirkulaciju krvi i zaštite LDL („loš“) holesterol od oksidacije – procesa koji vodi do stvaranja plaka u arterijama.

Recept za sok od nara

Potrebno je

* 2–3 zrela nara

* malo vode (po potrebi)

* kašičica meda ili nekoliko kapi limuna

Priprema

Nar presecite na pola i pažljivo izdvojite zrna. Najlakše je to uraditi u posudi s vodom – opna će isplivati, a zrna potonuti. Ubacite zrna u blender ili sokovnik. Blendirajte kratko (5–10 sekundi) – samo da puste sok, ne predugo da ne postane gorak. Procedite sok kroz cediljku ili gazu da uklonite ostatke semenki. Po potrebi dodajte malo vode, med ili limun za bolji ukus. Servirajte odmah, sveže ceđen.

Njegovo veličanstvo - nar Nar je voće koje izgleda kao mala crvena svetlucava kuglica, ali u sebi krije pravo bogatstvo zdravlja i okusa. Njegove sočne, rubinasto crvene semenke pune su antioksidanata koji pomažu telu da se bori protiv slobodnih radikala, podržavaju srce i krvne sudove, ali i jačaju imunitet. Bilo da se jede svež, cedi u sok ili koristi kao dodatak jelima, nar je simbol vitalnosti i energije koja se oseti u svakom trenutku.

Sok od nara je "šampion" po količini antioksidanata - čak i zeleni čaj sadrži znatno manju količinu. Foto: Shutterstock

Saveti za konzumaciju

* Pijte jednu čašu dnevno (oko 200 ml)

* Najbolje je piti sok ujutru ili između obroka

OPREZ Osobe koje koriste lekove (npr. statine ili antikoagulanse) trebalo bi da se konsultuju sa lekarom pre redovnog konzumiranja. Nar obično nema neželjene efekte, ali neke osobe mogu da dobiju dijareju. Postoje i šanse od alergijskih reakcija kao što su svrab i otok.



Zanimljivosti o soku od nara

Antioksidativna moć: Sok od nara je bogat polifenolima, snažnim antioksidantima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i usporavaju starenje ćelija.

Podrška srcu: Studije sugerišu da redovno konzumiranje soka od nara može doprineti smanjenju krvnog pritiska i održavanju zdravog holesterola.

Protivupalno dejstvo: Sok od nara može pomoći u smanjenju upalnih procesa u telu, što doprinosi zdravijim krvnim sudovima i imunom sistemu.