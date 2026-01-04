Slušaj vest

Nesanica često nema veze samo sa umorom, već sa stalnom napetošću organizma. Kada su misli ubrzane, a telo pod stresom, uspavljivanje postaje teško, a san plitak. U potrazi za jednostavnim rešenjima, čuveni narodni travar Dida Zvonko sa Velebita skreće pažnju na nešto što se obično baca, a to su kore od jabuke.

Prema ovom pristupu, upravo se u kori jabuke nalazi kvercetin, biljno jedinjenje koje se dovodi u vezu sa smanjenjem upalnih procesa i stresnog odgovora organizma. Smatra se da kvercetin može da utiče na snižavanje nivoa kortizola, hormona stresa, čime se telo lakše smiruje u večernjim satima.

Topla voda dodatno ima ulogu u opuštanju nervnog sistema, pa se kombinacija kore od jabuke i kratkog kuvanja koristi kao jednostavan napitak pred spavanje.

Kako se priprema čaj od kore jabuke Oljuštite jednu jabuku (po mogućnosti domaću ili organsku)

Kore stavite u lonče ili manju šerpu

Prelijte ih vrelom vodom (200–250 ml) i kratko kuvajte 3-6 minuta

Procedite i pijte toplo, uveče, pred spavanje