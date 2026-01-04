Slušaj vest

Nesanica često nema veze samo sa umorom, već sa stalnom napetošću organizma. Kada su misli ubrzane, a telo pod stresom, uspavljivanje postaje teško, a san plitak. U potrazi za jednostavnim rešenjima, čuveni narodni travar Dida Zvonko sa Velebita skreće pažnju na nešto što se obično baca, a to su kore od jabuke.

Prema ovom pristupu, upravo se u kori jabuke nalazi kvercetin, biljno jedinjenje koje se dovodi u vezu sa smanjenjem upalnih procesa i stresnog odgovora organizma. Smatra se da kvercetin može da utiče na snižavanje nivoa kortizola, hormona stresa, čime se telo lakše smiruje u večernjim satima.

Topla voda dodatno ima ulogu u opuštanju nervnog sistema, pa se kombinacija kore od jabuke i kratkog kuvanja koristi kao jednostavan napitak pred spavanje

Kako se priprema čaj od kore jabuke

  • Oljuštite jednu jabuku (po mogućnosti domaću ili organsku)
    Kore stavite u lonče ili manju šerpu
    Prelijte ih vrelom vodom (200–250 ml) i kratko kuvajte 3-6 minuta
    Procedite i pijte toplo, uveče, pred spavanje

Ovaj napitak ne predstavlja lekovito sredstvo niti zamenu za terapiju kod hronične nesanice, ali se može koristiti kao deo večernje rutine za smirivanje organizma i lakše uspavljivanje.

Izvor: Instagram dida_zvonko_travar_s_velebita/Zdravlje.kurir.rs

Najbolji antistres čaj od 5 biljaka: Deluje umirujuće i pomaže kod nesanice

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeOčistite arterije sokom od nara: Jedna čaša dnevno, a mnogo benefita za zdravlje srca i krvnih sudova
Devojka u ruci drži čašu soka od nara
Zdravlje iz PrirodeBakin recept za prehladu: Zašto se kuvano vino sa začinima smatra prazničnim eliksirom
Devojka u rukama drži šolju u kojoj je kuvano vino sa začinima
Zdravlje iz PrirodeBiljni napitak za detoks pankreasa: Zašto je ovaj organ važan i kako ga negovati prirodno
detoks pankreasa eliksir za pankreas
Zdravlje iz PrirodeČaj od lovorovog lista i karanfilića: Čuva od virusa, olakšava varenje i opušta nerve
lovor-shutterstock-1999280732.jpg