Ovaj napitak je postao pravi hit među ljubiteljima zdrave ishrane, jer u koncentrovanom obliku donosi mnoge koristi za organizam.

Đumbir je poznat po svojim antiinflamatornim i antioksidativnim svojstvima, pomaže u jačanju imuniteta, smanjuje mučninu i ublažava digestivne tegobe. Njegov oštar ukus osvežava telo i um, što ga čini savršenim za početak dana ili prirodnom podrškom tokom sezone prehlade i gripa.

Potrebno je:

100 g svežeg đumbira

sok od dva limuna

2 kašike meda (ili po ukusu)

200 ml vode

Foto: Shutterstock

Priprema:

Očistite i isecite đumbir na manje komade (ne morate ga ljuštiti ako je organski). Stavite sve sastojke u blender i blendirajte dok ne postanu glatki.

Procedite kroz finu cediljku ili gazu da biste uklonili sva vlakna. Pripremljeni napitak sipajte u flašu i čuvajte u frižideru do nedelju dana, piše Okusno.je.

Ko ne bi trebalo da uzima đumbir?

Uprkos svim ovim dobrim svojstvima, đumbir i dalje može izazvati neželjene efekte, pa ga ne treba konzumirati u prekomernim količinama, prenosi portal Miss Zdrava.

Osobe sa ulceroznim kolitisom – osobe sa inflamatornom bolešću creva mogu imati veoma neprijatne simptome ako uzimaju velike količine đumbira.

osobe sa inflamatornom bolešću creva mogu imati veoma neprijatne simptome ako uzimaju velike količine đumbira. Osobe sa poremećajima krvarenja – đumbir stimuliše cirkulaciju i povećava krvni pritisak.

đumbir stimuliše cirkulaciju i povećava krvni pritisak. Trudnice – treba da ga izbegavaju jer može izazvati grčeve u materici. Trudnicama se posebno savetuje da ne konzumiraju čaj od đumbira u poslednje dve nedelje trudnoće.

treba da ga izbegavaju jer može izazvati grčeve u materici. Trudnicama se posebno savetuje da ne konzumiraju čaj od đumbira u poslednje dve nedelje trudnoće. Pre operacije – jer može izazvati jače krvarenje.

jer može izazvati jače krvarenje. Ljudi koji uzimaju određene vrste lekova – ovo se posebno odnosi na lekove za srce, antihistaminike, lekove protiv raka i lekove za mršavljenje. Ako uzimate lekove, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.