Ovaj napitak je postao pravi hit među ljubiteljima zdrave ishrane, jer u koncentrovanom obliku donosi mnoge koristi za organizam. 

Đumbir je poznat po svojim antiinflamatornim i antioksidativnim svojstvima, pomaže u jačanju imuniteta, smanjuje mučninu i ublažava digestivne tegobe. Njegov oštar ukus osvežava telo i um, što ga čini savršenim za početak dana ili prirodnom podrškom tokom sezone prehlade i gripa.

Potrebno je: 

  • 100 g svežeg đumbira
  • sok od dva limuna
  • 2 kašike meda (ili po ukusu)
  • 200 ml vode
napitak od đumbira limuna i meda
Đumbir je poznat po svojim antiinflamatornim i antioksidativnim svojstvima, pomaže u jačanju imuniteta, smanjuje mučninu i ublažava digestivne tegobe. Foto: Shutterstock

Priprema:

Očistite i isecite đumbir na manje komade (ne morate ga ljuštiti ako je organski). Stavite sve sastojke u blender i blendirajte dok ne postanu glatki.

Procedite kroz finu cediljku ili gazu da biste uklonili sva vlakna. Pripremljeni napitak sipajte u flašu i čuvajte u frižideru do nedelju dana, piše Okusno.je.

Ko ne bi trebalo da uzima đumbir? 

Uprkos svim ovim dobrim svojstvima, đumbir i dalje može izazvati neželjene efekte, pa ga ne treba konzumirati u prekomernim količinama, prenosi portal Miss Zdrava

  • Osobe sa ulceroznim kolitisom osobe sa inflamatornom bolešću creva mogu imati veoma neprijatne simptome ako uzimaju velike količine đumbira.
  • Osobe sa poremećajima krvarenja – đumbir stimuliše cirkulaciju i povećava krvni pritisak.
  • Trudnice – treba da ga izbegavaju jer može izazvati grčeve u materici. Trudnicama se posebno savetuje da ne konzumiraju čaj od đumbira u poslednje dve nedelje trudnoće.
  • Pre operacije – jer može izazvati jače krvarenje.
  • Ljudi koji uzimaju određene vrste lekova – ovo se posebno odnosi na lekove za srce, antihistaminike, lekove protiv raka i lekove za mršavljenje. Ako uzimate lekove, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.

Izvor: zena.net.hr/zdravlje.kurir.rs

