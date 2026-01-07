Slušaj vest

Hadži Miroslav Vasić, čuveni fizioterapeut i fitoterapeut, lečio je patrijarha Pavla tokom njegovih poslednjih 15 godina, o čemu je naš portal pisao ranije. Zamolili smo ovog izuztenog čoveka da u vreme super gripa, koji je u Srbiji već premašio epidemijski prag, ali i ostalih respiratornih infekcija, podeli sa našim čitaocima recept za čajnu mešavinu koja jača imunitet i krepi ceo organizam. Može da se pije i preventivno i kao terapija.

Čaj za jačanje imuniteta

Potrebno vam je

Priprema

Napraviti mešavinu od navedenih biljaka u jednakim srazmerama. Kašičicu ove biljne mešavine (dva grama) preliti sa dva decilitara proklučale vode, poklopiti i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. Procediti, zasladiti po želji i piti 5-6 puta dnevno po dva decilitara toplog čaja između obroka.

Napomena: Ovako pripremljen čaj preporučuje se za kraće kure, uz pauze, a osobe koje imaju hronične bolesti ili piju terapiju trebalo bi da se prethodno posavetuju sa lekarom.

