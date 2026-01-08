Reakcija na jabukovo sirće može se značajno razlikovati od osobe do osobe

Jabukovo sirće se često promoviše kao prirodni lek za različite zdravstvene tegobe, uključujući probleme sa varenjem. Iako se o njegovim prednostima mnogo govori, važno je razdvojiti naučno utemeljene činjenice od ličnih iskustava.

Kako jabukovo sirće utiče na crevne bakterije?

Jabukovo sirće sadrži sirćetnu kiselinu, koja ima prebiotska svojstva, kao i određene probiotske bakterije, naročito ako je nepasterizovano.

Prebiotici podstiču rast korisnih bakterija u crevima.

Probiotici su same „dobre“ bakterije koje doprinose ravnoteži crevnog mikrobioma.

Zdrav mikrobiom igra ključnu ulogu ne samo u varenju, već i u jačanju imunog sistema i regulaciji metabolizma. Međutim, prekomerna konzumacija jabukovog sirćeta može poremetiti ovu ravnotežu i dovesti do problema poput nadimanja, dijareje ili refluksa.

Zahvaljujući prebioticima i probioticima, jabukovo sirće može doprineti rastu korisnih bakterija, što posredno može ojačati imunitet i poboljšati varenje Foto: Profimedia

Potencijalne koristi jabukovog sirćeta za creva

Istraživanja o specifičnim koristima jabukovog sirćeta za zdravlje creva su ograničena. Većina studija je malog obima ili rađena na životinjama. Ipak, postoje određeni potencijalni efekti koji se najčešće navode:

Ravnoteža crevnih bakterija

Zahvaljujući prebioticima i probioticima, jabukovo sirće može doprineti rastu korisnih bakterija, što posredno može ojačati imunitet i poboljšati varenje.

Uticaj na telesnu težinu

Neka mala istraživanja ukazuju da jabukovo sirće može usporiti pražnjenje želuca, što može doprineti dužem osećaju sitosti. Takođe je primećena povezanost sa nižim indeksom telesne mase (BMI), ali su potrebne veće studije da bi se to potvrdilo.

Kontrola šećera u krvi

Pregledi kliničkih studija sugerišu da jabukovo sirće može smanjiti porast šećera u krvi nakon obroka kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Međutim, rezultati nisu ujednačeni i zavise od doze i načina upotrebe.

Nadimanje i gasovi

Iako neki ljudi prijavljuju smanjenje nadimanja, ne postoje čvrsti naučni dokazi koji to potvrđuju. Kod pojedinaca, naročito onih sa usporenim varenjem, jabukovo sirće može čak pogoršati ove simptome.

Refluks i gorušica

Jabukovo sirće se često koristi kao kućni lek za refluks kiseline, ali ove tvrdnje nisu potkrepljene naučnim dokazima. Većina stručnjaka savetuje izbegavanje kisele hrane kod osoba sa GERB-om.

Smanjenje holesterola

Manje studije ukazuju na moguće smanjenje ukupnog i LDL („lošeg“) holesterola, posebno kod osoba sa dijabetesom tipa 2 ili povećanom telesnom težinom. Ipak, rezultati se ne mogu generalizovati na celu populaciju.

Antibakterijska svojstva

Laboratorijska istraživanja pokazuju da jabukovo sirće može inhibirati rast određenih bakterija i gljivica. Ovi efekti su za sada potvrđeni samo u laboratorijskim uslovima, ne i kod ljudi.

Laboratorijska istraživanja pokazuju da jabukovo sirće može inhibirati rast određenih bakterija i gljivica Foto: Shutterstock

Jabukovo sirće i takozvani „sindrom propustljivih creva“

„Propustljiva creva“ nisu zvanično medicinsko stanje i nemaju jasnu dijagnostičku definiciju. Ne postoje pouzdani dokazi da jabukovo sirće može pomoći u ovom stanju. Većina dostupnih istraživanja sprovedena je na životinjama, pa se njihovi rezultati ne mogu direktno primeniti na ljude.

Mogući rizici i neželjeni efekti

Upotreba jabukovog sirćeta može biti povezana sa određenim rizicima, naročito ako se koristi često ili u velikim količinama:

* iritacija želuca i jednjaka

* oštećenje zubne gleđi

* dijareja, gasovi i nadimanje

* interakcije sa lekovima (posebno lekovima za dijabetes i diureticima)

Zbog toga se preporučuje oprez i umerena upotreba, kao i savetovanje sa zdravstvenim radnikom pre redovne konzumacije.

Manje studije ukazuju na moguće smanjenje ukupnog i LDL („lošeg“) holesterola nakon konzumacije jabukovog sirćeta Foto: Shutterstock

Zaključak

Iako jabukovo sirće može imati određene potencijalne koristi za zdravlje creva, nema dovoljno jakih naučnih dokaza koji bi potvrdili njegove efekte. Reakcija na jabukovo sirće može se značajno razlikovati od osobe do osobe.