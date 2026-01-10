Ideja nije klasičan detoks, već način da se crevima pruži hrana koja ih obnavlja

Praznici su iza nas, a mnogi i dalje osećaju posledice prejedanja - pečenje, ruska salata, krempite, šampite… sve je bilo na stolu, pa nije čudo što creva sada rade usporeno. Narodni travar Momčilo Antonijević predlaže jednostavan petodnevni plan večere koji može da pomogne da se digestivni sistem vrati u ritam. Ideja nije klasičan "detoks", već način da se crevima pruži hrana koja ih obnavlja, jača i vraća u punu funkciju.

Momčilo naglašava da zdrava creva ne znače samo dobro varenje, već i snažan imunitet, zbog čega je početak godine pravo vreme da se organizmu posveti veća pažnja. Njegov predlog je jednostavan: pet večeri zaredom, uz minimalne dnevne restrikcije, pojesti obrok koji kombinuje fermentisanu hranu, vlakna, prebiotike i biljne napitke.

- Osnova večere je kiseli kupus, namirnica dobijena prirodnom fermentacijom koja sadrži laktobacilus kulture, prirodne probiotike važne za obnovu crevne flore. Pored toga, kupus je izvor vlakana, polifenola i niza korisnih jedinjenja koja doprinose pravilnom radu creva - navodi Momčilo.

Osnova večere je kiseli kupus, namirnica koja sadrži prirodne probiotike Foto: Shutterstock

Uz kupus ide kuvani krompir. Važno je da se skuva u slanoj vodi, ohladii pojede takav. Kada se krompir ohladi, deo skroba prelazi u rezistentni oblik koji ne podiže šećer u krvi, ne goji, a predstavlja odličnu hranu za dobre bakterije iz kiselog kupusa. Na taj način u istom obroku dobijamo i probiotik i prebiotik.

- Prebiotičku ulogu ima i beli luk, koji u ovoj kombinaciji dodatno deluje na crevnu floru, ali i na parazite. Dobar saveznik belog luka je prepečeno seme bundeve, lagano izdrobljeno pre serviranja, koje se posipa po krompiru. Ova kombinacija tradicionalno važi za odličnu pomoć crevima, naročito nakon obilne praznične trpeze - savetuje travar.

Uz kiseli kupus se jede ohlađen kuvani krompir posut prepečenim golicama Foto: Shutterstock

Posle obroka se pije šolja čaja od hajdučke trave i lanenog semena. Kašika semenki i kašika hajdučke trave preliju se šoljom ključale vode, poklope, ostave pola sata i procedе.

Samo dva pravila tokom dana

Plan traje pet dana, a tokom dana ishrana je slobodnija, ali uz dva jednostavna pravila.

- Prvo, nema pekare, već priprema hrane kod kuće. Drugo, izbegavanje svega što vaša čukubaba ne bi prepoznala kao hranu. To znači bez pašteta, parizera, industrijskih slatkiša, obojenih gaziranih pića i prerađevina koje opterećuju organizam - naglašava travar.