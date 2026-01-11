Slušaj vest

Ovo nije "čudotvorni lek", niti nešto za eksperimentisanje. Reč je o starom narodnom receptu koji se koristio na početku simptoma gripa, kada telo počne da "boli i lomi", kaže na svom Instagrm nalogu čuveni travar Dida Zvonko sa Velebita. Cilj nije da napitak eliminiše grip, već da smiri upalu i olakša tegobe dok se organizam sam oporavlja od virusa.

Biljna mešavina suručice i nevena

Potrebno vam je 

  • mala ravna kašičica suvog cveta suručice  (Filipendula ulmaria)
  • 10–15 kapi tinkture nevena (Calendula officinalis)

Priprema

Suvi cvetovi se preliju sa 2 dl prokuvane i ohlađene vode, poklopi i ostavi da odstoji preko noći. Ujutru se procedi i doda 10-15 kapi tinkture nevena.

Suručica se, inače, koristila se kada je telo iscrpljeno i pod upalom. Ublažava temperaturu, bol i osećaj slomljenosti. Neven se dodaje u malim količinama, kao pomoć protiv širenja upale.

shutterstock_453513271.jpg
Neven se dodaje u malim količinama, kao pomoć protiv širenja upale Foto: Shutterstock

Kako se pije

Mešavina se pije u malim gutljajima, dva puta dnevno i nikako uveče, niti u velikim količinama kao sok. Koristi se kratko, najviše dva do četiri dana. Ne koristi se nedeljama i ne pije se "za svaki slučaj".

Napomena

Postoje i važna ograničenja. Ovu mešavinu ne smeju da uzimaju trudnice, osobe koje su na ozbiljnoj terapiji bez prethodne konsultacije s lekarom, kao ni oni koji misle da biljni preparati mogu da se uzimaju bez kontrole ili u neograničenim količinama.

Ovo nije lek i nije zamena za pregled. To je deo tradicionalne prakse koja se koristila uz obavezno mirovanje, jer grip i dalje mora da se - odleži.

Izvor: Instagram dida_zvonko_travar_s_velebita/Zdravlje.kurir.rs

