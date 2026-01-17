Čaj od crnog luka brzo ublažava kašalj i jača imunitet prirodnim putem

Ako se borite sa kašljem ili jednostavno želite da ojačate svoje telo tokom hladne sezone, vredi probati čaj od luka.

U borbi protiv upornog kašlja, mnogi ljudi i dalje pribegavaju prirodnim lekovima koje su koristile generacije pre nas. Među njima se ističe jednostavan, ali efikasan recept, čaj od crnog luka. Ovaj napitak, poznat po svojim blagodatima za respiratorni sistem, decenijama se koristi kao prirodno sredstvo za ublažavanje kašlja i jačanje imunog sistema.

Kašalj je prirodna reakcija tela na prisustvo sekreta u disajnim putevima, a čaj od crnog luka deluje tako što podstiče razgradnju sluzi i smiruje iritirane bronhije. Zahvaljujući antibakterijskim svojstvima crnog luka, ovaj napitak istovremeno ublažava simptome prehlade i doprinosi bržem oporavku.

Kako se priprema blagotvorni čaj od crnog luka? Potrebno vam je 2-3 glavice crnog luka (ne ljuštiti, samo dobro oprati)

1 litar vode

kašika meda (dodaje se nakon kuvanja) Priprema

Operite crni luk zajedno sa ljuskom i stavite ga da kuva u litri vode. Kada voda proključa, smanjite vatru i ostavite da krčka još 15 minuta. Zatim procedite tečnost i ostavite da se malo ohladi. Kada je napitak mlak, dodajte kašičicu meda (po želji), koji dodatno pomaže u smirivanju grla i olakšava pijenje.

Ljuske crnog luka jačaju imunitet i pomažu regeneraciji zahvaljujući vitaminima i mineralima Foto: Shutterstock

Kako i kada piti ovaj čaj?

Preporučuje se da pijete čaj dok je još mlak, polako, gutljaj po gutljaj. Redovna konzumacija, nekoliko puta dnevno, može značajno ublažiti i skratiti trajanje kašlja.

Mnogi stariji ljudi su koristili ovu metodu za ublažavanje simptoma respiratornih infekcija, a danas sve više ljudi ponovo otkriva moć prirode, posebno onih koji su jednostavni, jeftini, a lako dostupni.

Ljuske crnog luka, skriveni izvor zdravlja

Iako mnogi ljudi bacaju ljuske crnog luka prilikom kuvanja, one sadrže važne bioaktivne supstance. Bogate flavonoidima, vitaminom C i mineralima, ljuske crnog luka dodatno jačaju imuni sistem i doprinose regeneraciji organizma.

Pored toga što su korisne za zdravlje, ljuske takođe omekšavaju jak ukus luka u čaju, čineći piće podnošljivijim, posebno kada se kombinuju sa medom.