Masna jetra, za koju se smatra da je prisutna kod čak 30 odsto odraslih, javlja se iz više razloga – zbog prekomerne konzumacije alkohola, gojaznosti, dijabetesa, visokog unosa šećera i masti i genetske predispozicije.

Da je ovo stanje ozbiljno pokazuje činjenica da masna jetra u početku ne pokazuje vidljive simptome, ali dugoročno može dovesti do oštećenja ćelija jetre, hepatocelularnog karcinoma, kardiovaskularnih bolesti i metaboličkih poremećaja.

Zato kontrolisana ishrana, redovno vežbanje i smanjen unos alkohola mogu doprineti očuvanju zdravlja jetre, dok se u narodnoj praksi često koristi i čaj od korena čička kao prirodna podrška ovom organu.

Koren čička

Jedna od najpoznatijih biljaka za podršku jetri je čičak. Najblagotvorniji deo ove biljke smatra se njenim korenom, riznicom flavonoida i antioksidanata, odnosno silimarina, grupe jedinjenja koja deluju kao antioksidansi, smanjujući upalu i štiteći jetru od oštećenja, i mogu usporiti napredovanje bolesti jetre kao što je hepatitis.

Čičak takođe sadrži visoke koncentracije minerala kalcijuma, hroma, bakra, gvožđa, magnezijuma, cinka, kao i vitamine A, B, C i E. Čaj od ove biljke, koju neki smatraju korovom, takođe pomaže u zaštiti jetre od oštećenja alkoholom, zbog čega se tradicionalno koristi kao pomagalo protiv mamurluka.

Međutim, imajte na umu da silimarin nije čarobni štapić za rešavanje bolesti, već deo niza dobrih navika u promeni načina života.

Kako prepoznati masnu jetru Simptomi

Iako je u početnoj fazi obično bez simptoma, kako bolest napreduje, primećuje se sledeće:

umor i iscrpljenost

žutica

bol ili nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka mogu se javiti kao rezultat uvećane jetre

gubitak apetita ili osećaj sitosti nakon malih obroka

mučnina i povraćanje se javljaju kod težih oblika masne jetre

povećanje telesne težine

bol u zglobovima

VAŽNO Prvi korak u podršci zdravlju jetre uključuje posetu lekaru, nakon čega slede uravnotežena ishrana, redovno vežbanje i smanjenje unosa alkohola.