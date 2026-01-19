Protivupalni napici koje sami možete da napravite: Nutricionista otkriva zašto je kurkuma limunada apsolutni hit
- Akutna upalaje kratkotrajni imunološki odgovor tela kod virusnih i bakterijskih infekcija. Hronična upala se, kako i samo ime kaže, odnosi na dugoročniji odgovor gde organski sistemi počinju da napadaju zdrave ćelije u telu. Iako je akutna upala važna za zaštitu organizma, hronična zapravo može dovesti do dugoročnih problema jer zdravo tkivo može biti oštećeno. Na pojavu i razvoj upaleutiču životni stil i ishrana. Zdrav način života uz redovnu fizičku aktivnost, balansirana ishrana i san mogu u velikoj meri ublažiti hroničnu upalu - kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista i dodaje:
- Razni antiinflamatorni napici takođe vam mogu biti od koristi za borbu sa upalama u telu. Ovih nekoliko u nastavku sami možete da napravite kod kuće kad god osetite da vam organizam nije u ravnoteži.
Kurkuma limunada
Ovaj napitak će vam ojačati imunitet i pripremiti telo za sezonu prehlade i gripa.
Sastojci:
⅓ kašičice kurkume
⅓ kašičice cimeta
malo bibera (na vrh kašičice)
2 kašike limunovog soka
1 šolja tople vode
Priprema:
U toploj vodi u šolji izmešajte sve sastojke.
Kurkuma je bogata antioksidansima. Zahvaljujući glavnom sastojku, kurkuminu, korisna je u borbi sa upalama, jer smanjuje slobodne radikale koji nastaju kao nusprodukti upalnog procesa.
Protivupalna topla čokolada
Ne postoji ništa ukusnije u ovim hladnim danima od tople čokolade, zar ne? Osim što će vam zagrejati organizam, kakao će vam pružiti i brojne zdravstvene koristi.
Sastojci:
1 šolja nezaslađenog biljnog mleka po izboru
1 kašika sirovog kakaoa
1 kašičica organskog sirovog meda
⅕ kašičice kurkume
¼ kašičice mlevenog đumbira
¼ kašičice mlevenog cimeta
Priprema:
Sve sastojke stavite u džezvu i ostavite da proključaju. Kada se zagreju, sipajte protivupalnu toplu čokoladu u šolju i uživajte. Iako ovo nije napitak koji bi trebalo da piijete svakog dana, lepo je uživati u njemu s vremena na vreme.
Napitak od jabukovog sirćeta
Da biste zaista pojačali odbrambeni mehanizam u borbi sa upalama, napravite ovaj čaj i konzumirajte ga toplog.
Sastojci:
¼ šolje vode
¼ šolje jabukovog sirćeta
1 kašika meda
1 kašičica mlevene ljute papričice
Priprema:
Prokuvajte vodu, te u nju sipajte jabukovo sirće. Zatim dodajte sve ostale sastojke i dobro ih promešajte. Možete iscediti i jedan limun. Poslužite toplo.
Jabukovo sirće u ovom napitku ublažiće nadimanja i grčeve uzrokovane upalom.
Još antiinflamatornih pića
Gore navedeni recepti imaju fantastične zdravstvene prednosti, ali možda nećete uvek imati pristup sastojcima koji su vam potrebni da biste ih napravili.
Zato, probajte i ove:
Voda – hidrira telo, te pomože u izlučivanju toksina i kontroli upala.
Crni i zeleni čaj – antioksidansi u crnom i zelenom čaju pomoći će telu da se odbrani od upala.
Zeleni smuti– tamnozeleno lisnato povrće fantastično je za ublažavanje upala.
- Ova pića su zaista jednostavan način da smanjite rizik za razvoj hroničnih upala u organizmu, uz kontrolu stresa i kvalitetnu balansiranu ishranu koja isključuje konzumiranje rafinisane hrane. Kao što uvek volim da kažem, slušajte svoje telo! Ako ste umorni i malaksali posegnite za nekim od ovih napitaka - savetuje Tatjana Popović.
