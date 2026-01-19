Kurkuma je bogata antioksidansima. Zahvaljujući glavnom sastojku, kurkuminu, korisna je u borbi sa upalama, jer smanjuje slobodne radikale koji nastaju kao nusprodukti upalnog procesa

- Akutna upalaje kratkotrajni imunološki odgovor tela kod virusnih i bakterijskih infekcija. Hronična upala se, kako i samo ime kaže, odnosi na dugoročniji odgovor gde organski sistemi počinju da napadaju zdrave ćelije u telu. Iako je akutna upala važna za zaštitu organizma, hronična zapravo može dovesti do dugoročnih problema jer zdravo tkivo može biti oštećeno. Na pojavu i razvoj upaleutiču životni stil i ishrana. Zdrav način života uz redovnu fizičku aktivnost, balansirana ishrana i san mogu u velikoj meri ublažiti hroničnu upalu - kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista i dodaje:

- Razni antiinflamatorni napici takođe vam mogu biti od koristi za borbu sa upalama u telu. Ovih nekoliko u nastavku sami možete da napravite kod kuće kad god osetite da vam organizam nije u ravnoteži.

Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista Foto: Novica Vasić

Kurkuma limunada

Ovaj napitak će vam ojačati imunitet i pripremiti telo za sezonu prehlade i gripa.

Sastojci:

⅓ kašičice kurkume

⅓ kašičice cimeta

malo bibera (na vrh kašičice)

2 kašike limunovog soka

1 šolja tople vode

Priprema:

U toploj vodi u šolji izmešajte sve sastojke.

Kurkuma je bogata antioksidansima. Zahvaljujući glavnom sastojku, kurkuminu, korisna je u borbi sa upalama, jer smanjuje slobodne radikale koji nastaju kao nusprodukti upalnog procesa.

Protivupalna topla čokolada

Ne postoji ništa ukusnije u ovim hladnim danima od tople čokolade, zar ne? Osim što će vam zagrejati organizam, kakao će vam pružiti i brojne zdravstvene koristi.

Sastojci:

1 šolja nezaslađenog biljnog mleka po izboru

1 kašika sirovog kakaoa

1 kašičica organskog sirovog meda

⅕ kašičice kurkume

¼ kašičice mlevenog đumbira

¼ kašičice mlevenog cimeta

Priprema:

Sve sastojke stavite u džezvu i ostavite da proključaju. Kada se zagreju, sipajte protivupalnu toplu čokoladu u šolju i uživajte. Iako ovo nije napitak koji bi trebalo da piijete svakog dana, lepo je uživati u njemu s vremena na vreme.

Napitak od jabukovog sirćeta

Da biste zaista pojačali odbrambeni mehanizam u borbi sa upalama, napravite ovaj čaj i konzumirajte ga toplog.

Sastojci:

¼ šolje vode

¼ šolje jabukovog sirćeta

1 kašika meda

1 kašičica mlevene ljute papričice

Priprema:

Prokuvajte vodu, te u nju sipajte jabukovo sirće. Zatim dodajte sve ostale sastojke i dobro ih promešajte. Možete iscediti i jedan limun. Poslužite toplo.

Jabukovo sirće u ovom napitku ublažiće nadimanja i grčeve uzrokovane upalom.

Jabukovo sirće u ovom napitku ublažiće nadimanja i grčeve uzrokovane upalom Foto: Shutterstock

Još antiinflamatornih pića

Gore navedeni recepti imaju fantastične zdravstvene prednosti, ali možda nećete uvek imati pristup sastojcima koji su vam potrebni da biste ih napravili.

Zato, probajte i ove:

Voda – hidrira telo, te pomože u izlučivanju toksina i kontroli upala.

Crni i zeleni čaj – antioksidansi u crnom i zelenom čaju pomoći će telu da se odbrani od upala.

Zeleni smuti– tamnozeleno lisnato povrće fantastično je za ublažavanje upala.