U narodnoj praksi, inhalacije su se vekovima koristile kao jednostavan način da se olakša disanje i očiste disajni putevi, naročito tokom sezone gripa i prehlade. Posebno mesto imaju smolaste biljke poput jele i smrče, čije iglice ispuštaju intenzivna etarska isparenja. Ovaj tradicionalni recept namenjen je ne samo inhalaciji, već i ispiranju nosa.

Inhalacija protiv prehlade, rinitisa i sinusitisa

Potrebno vam je

kašika iglica jele

kašika iglica smrče

trećina kašičice morske soli

Priprema

Iglice jele i smrče sitno se iseckaju i pomešaju u jednakim količinama. Pripremljena mešavina prelije se proključalom vodom (0,5 l), a zatim se doda mala količina morske soli. Dok para još uvek izlazi, preporučuje se da se osoba blago nadnese iznad posude, približi nos i usta i polako udiše paru u trajanju od tri do pet minuta.

Kada se tečnost ohladi, može se koristiti i za ispiranje nosa. Manja količina rastvora uzima se u šake i lagano uvlači u nos nekoliko puta, nakon čega se sadržaj pažljivo izmrkava. Ovaj postupak tradicionalno se koristi za osvežavanje disajnih puteva i uklanjanje nakupljene sekrecije.