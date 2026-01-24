Prirodna pasta za zube na bazi aktivnog uglja: Recept doktorke koji se lako pravi kod kuće
Ukoliko želite da se izbegnete nezdrave sastojke iz industrijskih pasti za zube, napravite sami svoju pastu na jednostavan način, preporučuje na svom Instagram nalogu dr Daniela Eger, koja se bavi kvantnom medicinom.
- Na pregledu kvantnim aparatom često utvrdimo povećanu propustljivost sluzokože usne šupljine. Ovo svakako može da bude prouzrokovano hemijskim pastama za zube, i svi ti nezdravi sastojci su za par minuta u vašem krvotoku - navodi doktorka i otkriva recept za domaću pastu.
Prirodna pasta za zube
Potrebno vam je
- 4 kašike kokosovog ulja
2 do 3 kašike soli
3 kašike sode bikarbone
4 kašike gline (opciono)
2 kašike aktivnog uglja
2 do 3 kapi eteričnog ulja po izboru (ruzmarin, pomorandža, limunova trava...)
Priprema
Sve sastojke dobro izmešaje, akoje potreno možete da dodate još malu količinu vode. Čuvajte je na hladnom i mračnom mestu. Može dugo da traje, nema potrebe da stavljate nikakve konzervanse i eventualno, ako vam se pasta malo isuši u frižideru, samo dodate malo vode i izmešajte. Koristi se količina veličine zrna graška.
