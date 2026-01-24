Slušaj vest

Ukoliko želite da se izbegnete nezdrave sastojke iz industrijskih pasti za zube, napravite sami svoju pastu na jednostavan način, preporučuje na svom Instagram nalogu dr Daniela Eger, koja se bavi kvantnom medicinom.

- Na pregledu kvantnim aparatom često utvrdimo povećanu propustljivost sluzokože usne šupljine. Ovo svakako  može da bude prouzrokovano hemijskim pastama za zube, i svi ti nezdravi sastojci su za par minuta u vašem krvotoku - navodi doktorka i otkriva recept za domaću pastu. 

Prirodna pasta za zube

Potrebno vam je

devojka drži četkicu za zube sa pastom na bazi aktivnog uglja
Koristi se količina veličine zrna graška, ne više od toga Foto: Shutterstock

Priprema

Sve sastojke dobro izmešaje, akoje potreno možete da dodate još malu količinu vode. Čuvajte je na hladnom i mračnom mestu. Može dugo da traje, nema potrebe da stavljate nikakve konzervanse i eventualno, ako vam se pasta malo isuši u frižideru, samo dodate malo vode i izmešajte. Koristi se količina veličine zrna graška.

Protivupalni napici koje sami možete da napravite: Nutricionista otkriva zašto je kurkuma limunada apsolutni hit

Ne propustiteVestiPasta za zube od keratina iz ljudske kose: Stručnjaci tvrde da obnavlja zubnu gleđ i štiti od propadanja
devojka istiskuje pastu za zube na četkicu za oralnu higijenu
ZdravljeRiba i zube i sluzokožu: Ako imate afte, pokušajte da promenite pastu za zube
bol-tokom-pranaja-zuba-shutterstock-1061463662.jpg
Saveti stručnjakaZaštita zuba tokom praznika: Saveti stomatologa za zdrav i blistav osmeh
zubi.jpg
Saveti stručnjakaŠećer nije jedini krivac: Stomatolog otkriva kako da sačuvate zubnu gleđ
dr Stefan Milenković stopmatolog /maketa poprečnog preseka zuba i njegovog korena sa prisustvom karijesa