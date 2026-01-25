Crni kim umiruje organizam i pozitivno deluje na krvne sudove

Visok krvni pritisak je jedan od najčešćih zdravstvenih problema danas, a stres, način života, previše soli, hormoni i genetika često rade zajedno protiv nas. Kako primećuje Dida Zvonko, narodni travar sa Velebita, pritisak često raste zbog svakodnevnih briga oko posla, porodičnih obaveza, nervoze i hroničnog umora.

Kao jednostavan, lako dostupan savet iz narodne prakse, on preporučuje ulje crnog kima u kombinaciji sa limunom. Ne morate da jurite egzotične preparate, dovoljno je ono što možete da nabavite u običnoj prodavnici, poručuje.

Eliksir protiv visokog pritiska

Potrebno vam je

kašičica ulja crnog kima

pola čaše mlake vode

5-10 kapi limuna

Priprema

Kašičicu ulja crnog kima pomešajte sa mlakom vodom i nekoliko kapi limuna, kako bi se ublažio intenzivan ukus. Napitak se tradicionalno pije dva puta dnevno, ujutru i uveče.

Limun u ovom napitku više služi da ublaži intenzivan ukus ulja crnog kima Foto: Profimedia

Kako deluje?

Crni kim se u narodnoj medicini koristi zbog potencijalnog umirujućeg efekta na organizam i povoljnog uticaja na krvne sudove, dok limun i dovoljan unos tečnosti mogu da doprinesu boljoj hidrataciji, što je važno kod osoba sa povišenim pritiskom.

Mere opreza

Travar upozorava da bi osobe koje već koriste terapiju za hipertenziju, kao i trudnice i ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, trebalo da se prethodno posavetuju sa lekarom. Ovakvi saveti iz narodne medicine mogu da budu smo dodatak zdravim navikama, ali ne i zamena za medicinsku terapiju.