Visok krvni pritisak je jedan od najčešćih zdravstvenih problema danas, a stres, način života, previše soli, hormoni i genetika često rade zajedno protiv nas. Kako primećuje Dida Zvonko, narodni travar sa Velebita, pritisak često raste zbog svakodnevnih briga oko posla, porodičnih obaveza, nervoze i hroničnog umora.

Kao jednostavan, lako dostupan savet iz narodne prakse, on preporučuje ulje crnog kima u kombinaciji sa limunom. Ne morate da jurite egzotične preparate, dovoljno je ono što možete da nabavite u običnoj prodavnici, poručuje.

Eliksir protiv visokog pritiska

Potrebno vam je

  • kašičica ulja crnog kima
  • pola čaše mlake vode
  • 5-10 kapi limuna

Priprema

Kašičicu ulja crnog kima pomešajte sa mlakom vodom i nekoliko kapi limuna, kako bi se ublažio intenzivan ukus. Napitak se tradicionalno pije dva puta dnevno, ujutru i uveče.

Kako deluje?

Crni kim se u narodnoj medicini koristi zbog potencijalnog umirujućeg efekta na organizam i povoljnog uticaja na krvne sudove, dok limun i dovoljan unos tečnosti mogu da doprinesu boljoj hidrataciji, što je važno kod osoba sa povišenim pritiskom.

Mere opreza 

Travar upozorava da bi osobe koje već koriste terapiju za hipertenziju, kao i trudnice i ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, trebalo da se prethodno posavetuju sa lekarom. Ovakvi saveti iz narodne medicine mogu da budu smo dodatak zdravim navikama, ali ne i zamena za medicinsku terapiju.

Smanjite unos soli, izbegavajte industrijski prerađenu hranu, dovoljno se hidrirajte, birajte maslinovo ulje i veće količine povrća, a smanjite stres, poručuje Dida Zvonko. 

