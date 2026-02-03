Slušaj vest

Važno je da iz svakodnevne rutine eliminišete gazirana pića i voćne napitke sa puno šećera, a da uključite mnogo više ovih „čudotvoraca“.

Da biste smanjili salo oko stomaka, važno je paziti ne samo na ishranu, već i na pića. Gazirana i zaslađena pića treba izbaciti, dok zdrave tečnosti i čajevi pomažu sagorevanju masti i ubrzavaju metabolizam, olakšavajući put ka ravnom stomaku.

Voda sa limunom

Limunada je piće koje je važno piti što je češće moguće, ili još bolje, vodu sa limunom treba piti ujutru pre doručka ili prvog obroka u danu. Osim što pomaže u borbi protiv virusa ili bakterija, pomaže i u sagorevanju masti. Uz ovo osvežavajuće piće, apetit će se smanjiti, što znači da će biti manje unosa hrane, ali će se zatim ubrzati i sagorevanje masnih ćelija.

Međutim, dobro je znati da su specifična jedinjenja u limunu odgovorna za pokretanje raznih procesa koji dovode do razgradnje masti. Limunada poboljšava imuni sistem, zdravlje creva i produžava osećaj sitosti, a opet je veoma ukusna i jednostavna.

Potrebno je: 1 čaša vode

svež sok od limuna

med i/ili đumbir po želji

Voda sa limunom osvežava, smanjuje apetit i pomaže sagorevanju masti, čineći je idealnim napitkom za vitki struk Foto: Shutterstock

Ali, naravno, da bi se postigli rezultati, veoma je važno uključiti ovo piće u ostale zdrave prehrambene navike.

Zeleni čaj

Postoji jasan razlog zašto je mača poslednjih dana glavna tema razgovora, a to je zato što je zeleni čaj glavni sastojak. Zeleni čaj sadrži veliku količinu polifenolnih antioksidanata koji mogu poboljšati funkciju mozga, smanjiti rizik od srčanih bolesti, zaštititi od raka i pomoći u gubitku težine ako se istovremeno smanji količina kalorija.

Ekstrakt zelenog čaja, katehin, ima antioksidativnu moć, dok kofein doprinosi sagorevanju masti i ubrzanju metabolizma.

Zbog svega ovoga, zeleni čaj bi trebalo da bude obavezan u našem svakodnevnom životu, posebno ako želimo da izgubimo masnoće. Sve što vam je potrebno za ovaj napitak je topla voda, šolja i zeleni čaj.

Količina kalorija po šolji je blizu nule, osim ako se ne doda med ili šećer. Jedino na šta treba obratiti pažnju je velika količina kofeina, jer možda nije pogodna za večernje sate.

Voda

Dobra je ideja zameniti visokokalorična zaslađena pića običnom vodom, jer to može imati značajan uticaj na zdravlje i gubitak težine. Obična voda može ubrzati metabolizam u mirovanju i pokrenuti razgradnju masti. Međutim, redovno pijenje vode će smanjiti apetit i hidrirati telo, ali će takođe podstaći eliminaciju toksina.

Obična voda hidrira telo, smanjuje apetit i pomaže metabolizmu, što je ključ za sagorevanje masti i vitku liniju Foto: Shutterstock

Kafa

Kafa je popularno piće širom sveta i voljena je kao jutarnji ritual zbog kofeinskog podsticaja. Iako ne može da zameni kvalitetan san, može vam pomoći da prebrodite dan. Zapravo sadrži nekoliko jedinjenja poput azota, vitamina, minerala, alkaloida i fenolnih jedinjenja koja pomažu u ubrzanju metabolizma.

Iako može ubrzati metabolizam zahvaljujući vitaminima, mineralima i fenolnim jedinjenjima, važno je napomenuti da ne sme zameniti obrok niti postati izgovor za prejedanje – zdrava ishrana i dalje ostaje ključ za vitak struk.

Voda sa jabukovim sirćetom

Jabukovo sirće, popularno jutarnje piće, povezuje se sa tvrdnjama da može pomoći u gubitku težine kada se konzumira ujutru pre drugih obroka. Sve je to zbog glavnog sastojka jabukovog sirćeta, sirćetne kiseline, koja smanjuje apetit, što na kraju može dovesti do gubitka težine.

Sirće ima intenzivan ukus, pa se obično savetuje da se razblaži pre konzumiranja.

Voda sa jabukovim sirćetom pomaže smanjenju apetita i ubrzava sagorevanje masti, posebno kada se pije pre obroka Foto: Shuttershtock

Recept za napitak od jabukovog sirćeta

Potrebno je: 1 kašika jabukovog sirćeta

1 šolja tople vode

1 kašičica meda

1 kašika soka od limete Priprema

Jednostavno pomešajte sva četiri sastojka i pijte ujutru pre doručka tri do sedam dana u nedelji.