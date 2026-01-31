Slušaj vest

Začini koje svakodnevno koristimo u kuhinji odavno nemaju samo kulinarsku ulogu. Pored pripreme jela, mnogi se koriste i u nezi kože i kose, ali i kao dodatak napicima koji se povezuju sa boljim varenjem i opštim zdravljem. Jedan od takvih začina je i karanfilić, koji se sve češće pominje kao osnova jednostavnog napitka, vode sa karanfilićem. Iako deluje bezazleno, ovaj napitak ima i svoje prednosti, ali i ograničenja, kaže dr Gitika Čopra, holističkom nutricionistkinjom.

- Pijenje vode sa karanfilićem, naročito u večernjim satima, može da donese određene zdravstvene koristi. Karanfilić je bogat antioksidansima i bioaktivnim jedinjenjima, poput eugenola, koji povoljno deluju na varenje. Ovaj napitak može da smanji nadutost i doprinese prijatnijem osećaju u stomaku posle obilnijih obroka - objašnjava doktorka.

Prema njenim rečima, karanfilić poseduje i prirodna antimikrobna i protivupalna svojstva, zbog čega može da utiče povoljno na imunitet i zdravlje usne duplje.

- Kod nekih ljudi voda sa karanfilićem ublažava gorušicu, smanjuje blagu mučninu i doprinosi boljem metabolizmu. Tokom zimskih meseci ima i blago zagrevajući efekat i može da pomogne kod sezonske zapušenosti disajnih puteva - dodaje ona.

Kako se priprema?

Govoreći o pravilnoj upotrebi, doktorka Čopra savetuje da najbezbedniji način podrazumeva potapanje jednog do dva karanfilića u toploj vodi, ali ne i proključaloj vodi tokom šest do osam sati, a zatim ispijanje blago aromatizovane tečnosti, ujutru ili uveče.

Voda sa kojom se preliva začin bi trebalo da bude topla, ali ne i proključala Foto: Shutterstock

- Napitak može da se koristi posle večere ili pred spavanje, nekoliko puta nedeljno, dok se kombinovanje sa drugim jakim biljnim sastojcima ne preporučuje - sugeriše ona.

Mere opreza

Voda sa karanfilićem je uglavnom bezbedna u malim količinama, ali preterivanje može da izazove iritaciju želuca ili pojačanu kiselost kod osetljivih osoba. Zbog snažnih aktivnih jedinjenja, ne preporučuje se svakodnevno i obilno konzumiranje.

- Redovna upotreba se ne savetuje osobama sa želudačnim tegobama, onima koji koriste lekove za razređivanje krvi, kao ni osobama sa oboljenjima jetre ili alergijama na začine. Tokom trudnoće karanfilić ima mesto samo kao začin u malim količinama, dok se upotreba napitka ne preporučuje bez saveta lekara - poručuje doktorka.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.