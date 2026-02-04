Slušaj vest

Bol u grlu je neprijatna tegoba sa kojom se većina ljudi susreće tokom hladnijih meseci.

Pored bola u grlu, često se javljaju otežano gutanje, promuklost i osećaj pečenja koji može trajati prilično dugo. Postoje preparati od blagotvornih sastojaka koji mogu značajno ublažiti, pa čak i u potpunosti ukloniti bol u grlu. Za prvu pomoć protiv bola u grlu možete pripremiti jednostavan sirup.

Sirup od kurkume i đumbira

Potrebno je:

  • 4 kašike meda
  • 1 kašičica kurkume u prahu
  • 1 kašičica sitno rendanog đumbira
  • 1 kašičica zgnječenog belog luka
  • ½ kašičice cimeta u prahu
  • ½ kašičice ljute papričice u prahu
  • Sok od 1 pomorandže
  • 4 kašike limunovog soka

Priprema

Da biste pripremili sirup, prvo malo zagrejte med dok se ne razblaži. Zatim dodajte ostale sastojke. Dobro promešajte i ostavite da napitak odstoji jedan sat. Zatim procedite sirup kroz cediljku ili običnu krpu i čuvajte u tegli. Preporučuje se da se pripremljeni sirup pije dva do tri puta dnevno.

shutterstock_723617005.jpg
Kurkuma u prahu, dodata u tople napitke ili čajeve, pomaže u ublažavanju bola i upale u grlu i smiruje nadražajni kašalj Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi

Kurkuma je među glavnim sastojcima koje ćete dodati svom domaćem sirupu.
Kurkuma je moćni začin koji se često koristi u kuvanju. Sadrži kurkumin, zbog čega je mnogi ljudi unose kako bi poboljšali imuni sistem. Takođe se godinama koristi u medicinske svrhe, jer ima antiinflamatorna svojstva i blagotvorno deluje na probleme poput reumatoidnog artritisa.

Takođe se može koristiti u prahu, dodajući ga u tople napitke ili čajeve, gde pomaže u ublažavanju bola i upale u grlu i umiruje suv i nadražajni kašalj.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Aktivni.metropolitan.si/Zdravlje.Kurir.rs

