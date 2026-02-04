Boli vas grlo? Evo kako da napravite domaći sirup od kurkume i đumbira
Bol u grlu je neprijatna tegoba sa kojom se većina ljudi susreće tokom hladnijih meseci.
Pored bola u grlu, često se javljaju otežano gutanje, promuklost i osećaj pečenja koji može trajati prilično dugo. Postoje preparati od blagotvornih sastojaka koji mogu značajno ublažiti, pa čak i u potpunosti ukloniti bol u grlu. Za prvu pomoć protiv bola u grlu možete pripremiti jednostavan sirup.
Sirup od kurkume i đumbira
Potrebno je:
- 4 kašike meda
- 1 kašičica kurkume u prahu
- 1 kašičica sitno rendanog đumbira
- 1 kašičica zgnječenog belog luka
- ½ kašičice cimeta u prahu
- ½ kašičice ljute papričice u prahu
- Sok od 1 pomorandže
- 4 kašike limunovog soka
Priprema
Da biste pripremili sirup, prvo malo zagrejte med dok se ne razblaži. Zatim dodajte ostale sastojke. Dobro promešajte i ostavite da napitak odstoji jedan sat. Zatim procedite sirup kroz cediljku ili običnu krpu i čuvajte u tegli. Preporučuje se da se pripremljeni sirup pije dva do tri puta dnevno.
Zdravstvene koristi
Kurkuma je među glavnim sastojcima koje ćete dodati svom domaćem sirupu.
Kurkuma je moćni začin koji se često koristi u kuvanju. Sadrži kurkumin, zbog čega je mnogi ljudi unose kako bi poboljšali imuni sistem. Takođe se godinama koristi u medicinske svrhe, jer ima antiinflamatorna svojstva i blagotvorno deluje na probleme poput reumatoidnog artritisa.
Takođe se može koristiti u prahu, dodajući ga u tople napitke ili čajeve, gde pomaže u ublažavanju bola i upale u grlu i umiruje suv i nadražajni kašalj.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Aktivni.metropolitan.si/Zdravlje.Kurir.rs
