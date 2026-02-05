Ovaj smuti kombinuje pažljivo odabrane biljne sastojke bogate antioksidansima, vitaminima i mineralima koji pružaju prirodnu podršku organizmu i jačanju imuniteta

Slušaj vest

Knjiga „Beat Cancer Kitchen“ autora Chrisa Warka donosi inspirativne i hranjive recepte zasnovane na prirodnim, celovitim namirnicama, s ciljem podrške zdravlju i jačanju organizma.

Ova knjiga naglašava važnost svežih sokova i biljnih sastojaka kao dela svakodnevne rutine, nudeći jednostavne, ali moćne recepte koji neguju telo iznutra.

Recept za antikancer smuti

Ovaj smuti kombinuje pažljivo odabrane biljne sastojke bogate antioksidansima, vitaminima i mineralima koji pružaju prirodnu podršku organizmu i jačanju imuniteta.

Potrebno je

* 5 malih šargarepa

* 1–2 stabljike celera

* 1/2 cvekle i nekoliko listova cvekle

* Komad svežeg đumbira veličine oko 2,5 cm

Priprema

Sve sastojke smućkajte u blenderu.

Recept preuzet iz kuvara „Beat Cancer Kitchen“ autora Chrisa Warka.

Ovi sastojci se preporučuju zato što zajedno daju snažnu nutritivnu podršku organizmu i bogati su jedinjenjima koja pomažu prirodne procese detoksikacije, jačanje imuniteta i vitalnost.

Kombinacija namirnica u ovom smutiju omogućava lakšu apsorpciju hranljivih materija i pruža telu prirodnu, svakodnevnu podršku Foto: Shutterstock

Šargarepa je bogata beta-karotenom, koji se u organizmu pretvara u vitamin A. Podržava imuni sistem, zdravlje kože i sluzokože, kao i antioksidativnu zaštitu ćelija.

Celer sadrži dosta vode, minerala i antioksidanasa, pomaže hidrataciju organizma i podržava varenje i izlučivanje toksina.

Cvekla je poznata po tome što podržava zdravlje jetre i cirkulaciju. Bogata je folatima, gvožđem i prirodnim nitratima koji doprinose boljem protoku krvi, dok listovi cvekle dodatno obiluju hlorofilom.

Đumbir ima snažna protivupalna i antioksidativna svojstva. Podstiče varenje, zagreva organizam i može pomoći u smanjenju mučnine i nadutosti.

Kombinacija namirnica u ovom smutiju omogućava lakšu apsorpciju hranljivih materija i pruža telu prirodnu, svakodnevnu podršku.

Đumbir ima snažna protivupalna i antioksidativna svojstva Foto: Profimedia

Kris Vork (Chris Wark) je američki autor, predavač i motivacioni govornik, najpoznatiji po svom radu na polju prirodnog zdravlja i ishrane zasnovane na biljkama.

Sa 26 godina mu je dijagnostikovan rak debelog creva u trećem stadijumu. Nakon operacije, odlučio je da ne ide na hemoterapiju, već da svoje zdravlje podrži radikalnom promenom načina života – kroz biljnu ishranu, sveže sokove, fizičku aktivnost, upravljanje stresom i jačanje mentalnog stava. Danas je u dugogodišnjoj remisiji.

Svoje iskustvo i istraživanja podelio je kroz knjige, među kojima je najpoznatija „Beat Cancer Kitchen“, kao i kroz predavanja, podkaste i edukativne programe. Njegov rad naglašava da ishrana i stil života imaju veliku ulogu u podršci organizmu, uz jasnu poruku da ne zamenjuju medicinsku terapiju, već mogu biti njen dodatak.

Važno