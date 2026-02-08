Slušaj vest

Miodrag Todorović je čuveni travar koji živi u Grabovcu. Ljubav prema biljkama neguje više od trideset godina, a danas pravi čajeve, meleme, eterična ulja i nadaleko čuvenu travaricu. Dobro poznaje, ali i svakodnevno proučava na stotine biljaka, a za sikavicu (gujinu travu) kaže da je fantastična biljka koja čisti jetru.

- Sikavica ubija bakterije, viruse i to je fantastična biljka, jedna od najmoćnijih, pogotovo za jetru. Takođe pomaže kod povišenog holesterola, a isto tako je dobra za kompletan imunitet - ističe Miodrag Todorović.

Sikavica štiti jetru od toksina, uključujući lekove, otrove i hemikalije. Aktivni sastojak silimarin ima antioksidativna i protivupalna svojstva i pomaže jetri da se obnovi, tako što ubrzava rast novih ćelija. Ova biljka pomaže kod i probave, oslabljenih vena i dijabetesa.

Kako se koristi?

U kućnim uslovima je najjednostavnije napraviti čaj. Priprema se najčešće od 1-2 kašičice zdrobljenog semena koje se prelije sa 250 ml vrele vode i ostavi 10-15 minuta. Alternativno možete da pola kafene kašičice semena prelijete sa 2 dcl hladne vode, zagrejete do ključanja i ostavite poklopljeno 30 minuta. Čaj se pije nezaslađen, 2-3 puta dnevno, najbolje pre obroka u malim gutljajima.

Mere opreza

Oprez se savetuje i trudnicama, dojiljama i osobama koje uzimaju lekove za regulaciju šećera u krvi, holesterola ili hormonsku terapiju, jer sikavica može da utiče na njihovo dejstvo. Kod osetljivih osoba može da izazove blage probavne tegobe, poput nadimanja, mučnine ili dijareje. Pre duže upotrebe ili kombinovanja sa terapijom, savetuje se konsultacija sa lekarom ili farmaceutom.