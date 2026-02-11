Napravite čaj od smilja: Prirodni saveznik jetre, pankreasa i disajnih organa
Smilje se tradicionalno koristi kao prirodna pomoć za astmu, migrene, probleme sa jetrom i kožna oboljenja, ali ono po čemu je smilje najpoznatije jeste njegovo snažno dejstvo protiv starenja kože. Njegovo ulje, bogato retkim i moćnim sastojcima, danas je neizostavan saveznik u kozmetičkoj industriji, čineći smilje simbolom lepote koja traje, dok čaj nežno čisti jetru i podstiče zdravu probavu.
Čaj od smilja
Čaj od smilja je zaboravljeni napitak za podsticanje izlučivanja žuči i čišćenje jetre. U tom smislu jednako je efikasan kao i mnoge poznatije biljke – artičoka, čičak, koren maslačka ili sikavica.
Pojačava i stvaranje probavnih sokova u želucu i lučenje enzima iz pankreasa. Stoga je idealno blagotvorno rešenje za sve koji pate od problema sa varenjem.
Narodna medicina tradicionalno preporučuje čaj od smilja za umirivanje disajnih organa i kašlja, za osetljivost nosne sluzokože, alergije i glavobolje, reumatske tegobe i bolesti kože (oblozi i ispiranje).
Potrebno je:
- 3 velike kašike suvog smilja
- 1/2 litre ključale vode
Priprema
Prelijte smilje vodom, ostavite preko noći i ujutru procedite.
Pijte tri puta dnevno, pre obroka.
Zdravstvene koristi smilja
- Protiv starenja kože – smilje smanjuje bore, flekice i nepravilnosti, poboljšava elastičnost i blistavost kože.
- Podrška probavnom sistemu i jetri – čaj od smilja podstiče izlučivanje žuči, čišćenje jetre i stvaranje probavnih enzima.
- Protivupalno dejstvo – ulje smilja sadrži snažne protivupalne supstance koje pomažu kod bolova, grčeva i ožiljaka.
- Zdravlje disajnih puteva – eterično ulje smilja olakšava astmu, bronhitis, kašalj i začepljene disajne puteve.
- Emocionalno i opšte zdravstveno dejstvo – smilje smanjuje stres i napetost, podržava regeneraciju tkiva i može pomoći u eliminaciji toksina i teških metala iz organizma.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Alternativa-za-vas.com/Zdravlje.Kurir.rs
