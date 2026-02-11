Čaj od smilja osvežava i opušta telo, umiruje um i donosi osećaj blagostanja, a istovremeno blagotvorno deluje na jetru

Smilje se tradicionalno koristi kao prirodna pomoć za astmu, migrene, probleme sa jetrom i kožna oboljenja, ali ono po čemu je smilje najpoznatije jeste njegovo snažno dejstvo protiv starenja kože. Njegovo ulje, bogato retkim i moćnim sastojcima, danas je neizostavan saveznik u kozmetičkoj industriji, čineći smilje simbolom lepote koja traje, dok čaj nežno čisti jetru i podstiče zdravu probavu.

Čaj od smilja

Čaj od smilja je zaboravljeni napitak za podsticanje izlučivanja žuči i čišćenje jetre. U tom smislu jednako je efikasan kao i mnoge poznatije biljke – artičoka, čičak, koren maslačka ili sikavica.

Pojačava i stvaranje probavnih sokova u želucu i lučenje enzima iz pankreasa. Stoga je idealno blagotvorno rešenje za sve koji pate od problema sa varenjem.

Narodna medicina tradicionalno preporučuje čaj od smilja za umirivanje disajnih organa i kašlja, za osetljivost nosne sluzokože, alergije i glavobolje, reumatske tegobe i bolesti kože (oblozi i ispiranje).

Potrebno je:

3 velike kašike suvog smilja

1/2 litre ključale vode

Priprema

Prelijte smilje vodom, ostavite preko noći i ujutru procedite.

Pijte tri puta dnevno, pre obroka.

Zdravstvene koristi smilja Protiv starenja kože – smilje smanjuje bore, flekice i nepravilnosti, poboljšava elastičnost i blistavost kože.

– smilje smanjuje bore, flekice i nepravilnosti, poboljšava elastičnost i blistavost kože. Podrška probavnom sistemu i jetri – čaj od smilja podstiče izlučivanje žuči, čišćenje jetre i stvaranje probavnih enzima.

– čaj od smilja podstiče izlučivanje žuči, čišćenje jetre i stvaranje probavnih enzima. Protivupalno dejstvo – ulje smilja sadrži snažne protivupalne supstance koje pomažu kod bolova, grčeva i ožiljaka.

– ulje smilja sadrži snažne protivupalne supstance koje pomažu kod bolova, grčeva i ožiljaka. Zdravlje disajnih puteva – eterično ulje smilja olakšava astmu, bronhitis, kašalj i začepljene disajne puteve.

– eterično ulje smilja olakšava astmu, bronhitis, kašalj i začepljene disajne puteve. Emocionalno i opšte zdravstveno dejstvo – smilje smanjuje stres i napetost, podržava regeneraciju tkiva i može pomoći u eliminaciji toksina i teških metala iz organizma.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.