Smilje se tradicionalno koristi kao prirodna pomoć za astmu, migrene, probleme sa jetrom i kožna oboljenja, ali ono po čemu je smilje najpoznatije jeste njegovo snažno dejstvo protiv starenja kože. Njegovo ulje, bogato retkim i moćnim sastojcima, danas je neizostavan saveznik u kozmetičkoj industriji, čineći smilje simbolom lepote koja traje, dok čaj nežno čisti jetru i podstiče zdravu probavu.

Čaj od smilja 

Čaj od smilja je zaboravljeni napitak za podsticanje izlučivanja žuči i čišćenje jetre. U tom smislu jednako je efikasan kao i mnoge poznatije biljke – artičoka, čičak, koren maslačka ili sikavica.

Pojačava i stvaranje probavnih sokova u želucu i lučenje enzima iz pankreasa. Stoga je idealno blagotvorno rešenje za sve koji pate od problema sa varenjem.

Narodna medicina tradicionalno preporučuje čaj od smilja za umirivanje disajnih organa i kašlja, za osetljivost nosne sluzokože, alergije i glavobolje, reumatske tegobe i bolesti kože (oblozi i ispiranje).

Potrebno je:

  • 3 velike kašike suvog smilja
  • 1/2 litre ključale vode

Priprema

Prelijte smilje vodom, ostavite preko noći i ujutru procedite.

Pijte tri puta dnevno, pre obroka.

pletena korpica sa suvim smiljem na stolu
Smilje se tradicionalno koristi kao pomoć za astmu, migrene, probleme sa jetrom i kožna oboljenja Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi smilja

  • Protiv starenja kože – smilje smanjuje bore, flekice i nepravilnosti, poboljšava elastičnost i blistavost kože.
  • Podrška probavnom sistemu i jetri – čaj od smilja podstiče izlučivanje žuči, čišćenje jetre i stvaranje probavnih enzima.
  • Protivupalno dejstvo – ulje smilja sadrži snažne protivupalne supstance koje pomažu kod bolova, grčeva i ožiljaka.
  • Zdravlje disajnih puteva – eterično ulje smilja olakšava astmu, bronhitis, kašalj i začepljene disajne puteve.
  • Emocionalno i opšte zdravstveno dejstvo – smilje smanjuje stres i napetost, podržava regeneraciju tkiva i može pomoći u eliminaciji toksina i teških metala iz organizma.
Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Alternativa-za-vas.com/Zdravlje.Kurir.rs

