Sok od celera poslednjih godina postao je jedan od najpopularnijih napitaka među ljubiteljima zdrave ishrane. Iako se često predstavlja kao čudotvorno rešenje za brojne tegobe, stručnjaci podsećaju da njegovi efekti imaju smisla samo kao deo uravnotežene ishrane, a ne kao zamena za terapiju ili medicinski savet.

Prema rečima magistra farmacije Jovane Simić, ovaj zeleni napitak sadrži niz korisnih sastojaka koji mogu povoljno da utiču na organizam. Posebno se izdvaja njegov uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova, jer može da doprinese smanjenju lošeg, LDL holesterola i povećanju dobrog, HDL holesterola.

Kako pripremiti sok? Očistite stabljike celera i stavite ga u sokovnik. Ako nemate sokovnik, možete ga staviti u blender, dodati malo vode i izblendati. Nakon toga, uzmite čašu i procedite sadržaj kroz cediljku kako biste dobili čist sok. Na kraju, dodajte malo vode i limuna, i vaš napitak je gotov.

- Celer je poznat i po prirodnim nitratima, koji mogu da pomognu u snižavanju krvnog pritiska, što je važan faktor u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Osim toga, bogat je antioksidansima koji učestvuju u smanjenju upalnih procesa u organizmu, pa može da bude koristan i osobama koje imaju hronične upalne tegobe - objašnjava magistar farmacije na svom Instagram profilu.

Izblendirajte ga sa malo vode, a po želji možete dodati i malo limuna Foto: Shutterstock

Dobar za varenje

Ovaj napitak može da ima i povoljan uticaj na varenje. Zahvaljujući vlaknima i prirodnim enzimima, može da pomogne kod nadutosti i osećaja težine posle obroka. Istovremeno, bogat je vodom i elektrolitima, pa može da doprinese rehidrataciji organizma, naročito nakon stomačnih tegoba ili gubitka tečnosti.

- Sok od celera sadrži i vitamin C i druge antioksidanse, koji doprinose normalnom funkcionisanju imunog sistema, dok hranljive materije iz ovog povrća mogu povoljno da utiču i na izgled kože. Zbog niske kalorijske vrednosti, često se uključuje i u režime ishrane kod osoba koje žele da kontrolišu telesnu težinu - sugeriše Jovan Simić.

Ipak, stručnjaci podsećaju da nijedan napitak sam po sebi ne može da reši zdravstvene probleme, već najveći efekat ima kada se kombinuje sa raznovrsnom ishranom, fizičkom aktivnošću i drugim zdravim navikama.