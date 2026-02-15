Čaj za smirivanje upale mokraćnih kanala: 5 magičnih biljaka protiv bakterija
Najčešći simptomi koji ukazuju na prisustvo bakterija u mokraći jesu učestalo i bolno izbacivanje manjih količina urina, peckanje, osećaj neispražnjenosti bešike, bol u donjem delu stomaka, tamniji urin. Ukoliko imate infekcije koje se vraćaju, probajte sledeći "antibiotski" čaj kao dopunu terapiji koju je prepisao lekar. Takođe se preporučuje i manuka med koji ima snažno antibakterijsko delovanje.
Čaj za smirivanje upale mokraćnih kanala
Potrebno vam je
- žalfija
vranilova trava
kukuruzna svila
list peršuna
karanfilić
Priprema
Sipajte u 500 ml hladne vode kašičicu žalfije, zagrevajte do ključanja i kuvajte (nepokriveno) tri minuta. Zatim sklonite sa šporeta i dodajte po kašičicu vranilove trave, kukuruzne svile, lista peršuna i osminu kašičice mlevenog karanfilića. Ostavite poklopljeno da odstoji pola sata. Procedite i pijte na sat vremena po decilitar čaja.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Časopis Magično bilje/Zdravlje.kurir.rs