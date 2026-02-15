Najčešći simptomi koji ukazuju na prisustvo bakterija u mokraći jesu učestalo i bolno izbacivanje manjih količina urina, peckanje, osećaj neispražnjenosti bešike, bol u donjem delu stomaka, tamniji urin. Ukoliko imate infekcije koje se vraćaju, probajte sledeći "antibiotski" čaj kao dopunu terapiji koju je prepisao lekar. Takođe se preporučuje i manuka med koji ima snažno antibakterijsko delovanje.