Slušaj vest

Najčešći simptomi koji ukazuju na prisustvo bakterija u mokraći jesu učestalo i bolno izbacivanje manjih količina urina, peckanje, osećaj neispražnjenosti bešike, bol u donjem delu stomaka, tamniji urin. Ukoliko imate infekcije koje se vraćaju, probajte sledeći "antibiotski" čaj kao dopunu terapiji koju je prepisao lekar. Takođe se preporučuje i manuka med koji ima snažno antibakterijsko delovanje.

Čaj za smirivanje upale mokraćnih kanala 

Potrebno vam je

Priprema

Sipajte u 500 ml hladne vode kašičicu žalfije, zagrevajte do ključanja i kuvajte (nepokriveno) tri minuta. Zatim sklonite sa šporeta i dodajte po kašičicu vranilove trave, kukuruzne svile, lista peršuna i osminu kašičice mlevenog karanfilića. Ostavite poklopljeno da odstoji pola sata. Procedite i pijte na sat vremena po decilitar čaja

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Časopis Magično bilje/Zdravlje.kurir.rs

Sok od celera i holesterol: Kada može da pomogne, a kada nije zamena za terapiju?

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeČaj od breze – moćna podrška organizmu: Za zdravo srce, jetru i vitku liniju
čaj od breze
Zdravlje iz PrirodeNapravite čaj od smilja: Prirodni saveznik jetre, pankreasa i disajnih organa
čaj od smilja
Zdravlje iz PrirodeFantastična biljka koja čisti jetru: Travar otkriva sve prednosti sikavice
providna šolja čaja od sikavice na drvenom stolu sa biljkom pored, zelenilo u pozadini
Zdravlje iz PrirodeSmuti za prevenciju malignih bolesti: Moćan recept od 5 sastojaka koji čuva zdravlje
devojka pije smuti