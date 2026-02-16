Probajte kurkuma limunadu: Smanjuje upalu, podiže energiju i jača imunitet
U potrazi za jednostavnim, a zdravim ritualima, često zaboravljamo koliko snagu imaju prirodni sastojci koje već imamo u kuhinji. Ova kurkuma limunada nastala je iz ličnog iskustva i želje da se dan započne napitkom koji osvežava, budi energiju i pruža osećaj balansa u telu.
Spoj toplih začina i limuna čini ovaj napitak prijatnim za konzumaciju, ali i idealnim saveznikom za jutarnju rutinu, ali i konzumiranje u bilo kod delu dana.
– Pre nekoliko godina otkrila sam moćno dejstvo kurkume i odlučila da osmislim jutarnji napitak koji će ga podrazumevati u svom sastavu. Tako sam spajala sastojke i došla do fenomenalne recepture koja omogućava smanjanje zapaljenskih procesa u telu, podiže nivo energije, utiče na detoksikaciju i ojačava imuni sistem – kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i nutricionista.
Potrebno je:
Priprema
Prokuvati vodu i kada se prohladi preliti sve sastojke koje ste prethodno stavili u šolju.
Druge zdravstvene koristi kurkume
- smanjuje upalne procese u telu
- poboljšava imuni sistem
- podstiče detoksikaciju organizma
- podiže nivo energije
- podržava zdravlje srca i zglobova
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: totallywelless.rs/Zdravlje.Kurir.rs
