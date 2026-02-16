Slušaj vest

U potrazi za jednostavnim, a zdravim ritualima, često zaboravljamo koliko snagu imaju prirodni sastojci koje već imamo u kuhinji. Ova kurkuma limunada nastala je iz ličnog iskustva i želje da se dan započne napitkom koji osvežava, budi energiju i pruža osećaj balansa u telu.

Spoj toplih začina i limuna čini ovaj napitak prijatnim za konzumaciju, ali i idealnim saveznikom za jutarnju rutinu, ali i konzumiranje u bilo kod delu dana.

– Pre nekoliko godina otkrila sam moćno dejstvo kurkume i odlučila da osmislim jutarnji napitak koji će ga podrazumevati u svom sastavu. Tako sam spajala sastojke i došla do fenomenalne recepture koja omogućava smanjanje zapaljenskih procesa u telu, podiže nivo energije, utiče na detoksikaciju i ojačava imuni sistem – kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i nutricionista.

Potrebno je: 1/3 kašičice kurkume

1/3 kašičice cimeta

malo bibera (na vrh kašičice)

1/4 limuna, sok

1 šolja tople vode

Kurkuma je začin sa moćnim antioksidativnim i protivupalnim dejstvom Foto: Shutterstock

Priprema

Prokuvati vodu i kada se prohladi preliti sve sastojke koje ste prethodno stavili u šolju.

Druge zdravstvene koristi kurkume smanjuje upalne procese u telu

poboljšava imuni sistem

podstiče detoksikaciju organizma

podiže nivo energije

podržava zdravlje srca i zglobova

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.