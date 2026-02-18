Imate heliko bakteriju? Evo kako čaj od pelina može da pomogne
Heliko bakterija ili Helicobacter pylori je bakterija koja kolonizuje sluzokožu želuca i dvanaestopalačnog creva.
Blagotvorna sredstva poput čaja od pelina mogu biti podrška, ali infekcija se često leči antibioticima i lekovima za smanjenje kiseline, po preporuci lekara.
Kako pripremiti čaj?
Potrebno je:
- 1 kašika suvog pelina
- 200 ml vruće vode
Čaj od pelina je jak i trebalo bi ga konzumirati umereno, u kratkim vremenskim periodima. Poznat je po snažnim antibakterijskim i antiparazitnim svojstvima i koristi se kao podrška u borbi protiv Heliko bakterija.
Priprema
- Uzmite jednu kašiku suvog pelina
- Prelijte je sa 200 ml vruće vode
- Ostavite da odstoji pet do 10 minuta
- Procedite i pijte dok je topao
Preporučuje se dve do tri šoljice dnevno. Čaj koristite povremeno, ne dugoročno.
Rizici infekcije heliko bakterijom
Rizici infekcije heliko bakterijom uključuju niz ozbiljnih problema sa želucem i varenjem:
- Može izazvati upalu želuca (gastritis), čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.
- Dugotrajna infekcija povećava rizik od razvoja želučanog raka.
- Prenosi se uglavnom putem kontaminirane hrane, vode ili direktnim kontaktom sa pljuvačkom.
- Simptomi mogu uključivati bol u stomaku, nadutost, mučninu, gubitak apetita ili kiselinu, ali u mnogim slučajevima simptomi mogu izostati.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: narodnilijekcom/Zdravlje.Kurir.rs
Imate heliko bakteriju? Nutricionista otkriva šta jesti, a šta izbegavati