Heliko bakterija ili Helicobacter pylori je bakterija koja kolonizuje sluzokožu želuca i dvanaestopalačnog creva.

Blagotvorna sredstva poput čaja od pelina mogu biti podrška, ali infekcija se često leči antibioticima i lekovima za smanjenje kiseline, po preporuci lekara.

Kako pripremiti čaj?

Potrebno je:

  • 1 kašika suvog pelina
  • 200 ml vruće vode

Čaj od pelina je jak i trebalo bi ga konzumirati umereno, u kratkim vremenskim periodima. Poznat je po snažnim antibakterijskim i antiparazitnim svojstvima i koristi se kao podrška u borbi protiv Heliko bakterija.

Priprema

  • Uzmite jednu kašiku suvog pelina
  • Prelijte je sa 200 ml vruće vode
  • Ostavite da odstoji pet do 10 minuta
  • Procedite i pijte dok je topao

Preporučuje se dve do tri šoljice dnevno. Čaj koristite povremeno, ne dugoročno.

pelin-biljka-caj.jpg
Redovno, ali ne dugoročno konzumiranje čaja od pelina podržava zdravlje želuca i smanjuje rizik od upala Foto: Profimedia

Rizici infekcije heliko bakterijom

Rizici infekcije heliko bakterijom uključuju niz ozbiljnih problema sa želucem i varenjem:

  • Može izazvati upalu želuca (gastritis), čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.
  • Dugotrajna infekcija povećava rizik od razvoja želučanog raka.
  • Prenosi se uglavnom putem kontaminirane hrane, vode ili direktnim kontaktom sa pljuvačkom.
  • Simptomi mogu uključivati bol u stomaku, nadutost, mučninu, gubitak apetita ili kiselinu, ali u mnogim slučajevima simptomi mogu izostati.
Napomena:

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

 Izvor: narodnilijekcom/Zdravlje.Kurir.rs

