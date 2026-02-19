Kada se previše mokraćne kiseline, koja se proizvodi u jetri i izlučuje putem urina, nagomila u vašem organizmu, kristali ove supstance oštri poput igle mogu da se formiraju u tečnosti koja oblaže zglobove. Ovo bolno zapaljensko stanje, poznato kao giht, obično se javlja kod muškaraca starijih od 40 godina, dok je broj obolelih žena znatno manji, pre svega zahvaljujući zaštitnoj ulozi estrogena. Osim terapije koju vam je prepisao lekar, probajte da olakšate tegobe sa sledećom čajnom mešavinom, koja dolazi iz naše narodne medicine.