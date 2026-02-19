Slušaj vest

Kada se previše mokraćne kiseline, koja se proizvodi u jetri i izlučuje putem urina, nagomila u vašem organizmu, kristali ove supstance oštri poput igle mogu da se formiraju u tečnosti koja oblaže zglobove. Ovo bolno zapaljensko stanje, poznato kao giht, obično se javlja kod muškaraca starijih od 40 godina, dok je broj obolelih žena znatno manji, pre svega zahvaljujući zaštitnoj ulozi estrogena. Osim terapije koju vam je prepisao lekar, probajte da olakšate tegobe sa sledećom čajnom mešavinom, koja dolazi iz naše narodne medicine.

Čajna mešavina protiv gihta

Potrebno vam je

Priprema

Jednu kafenu kašičicu mešavine kuvati pet minuta u 200 ml vode u poklopljenom sudu i posle 10 minuta držanja van šporeta procediti, zasladiti medom i piti svaka dva sata po šoljicu što toplijeg čaja.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Izvor: Knjiga Čarobnjaci bilja (zbornik travara i trava)/Zdravlje.kurir.rs

Kako da prirodno snizite nivo mokraćne kiseline? Neurohirurg otkriva kako da zaštitite srce, jetru i mozak

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeImate heliko bakteriju? Evo kako čaj od pelina može da pomogne
čaj od pelina
Zdravlje iz PrirodeNutricionista preporučuje čajeve koji prijaju pankreasu: Za bolje varenje i smanjenje upale
Tatjana Popović
Zdravlje iz PrirodeProbajte kurkuma limunadu: Smanjuje upalu, podiže energiju i jača imunitet
šot sa pomorandžom, kurkumom i đumbirom
Zdravlje iz PrirodeČaj za smirivanje upale mokraćnih kanala: 5 magičnih biljaka protiv bakterija
vezica sveže, procvetale žalfije, pored providna šolja sa čajem od žalfije