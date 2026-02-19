Čajna mešavina protiv gihta: Recept travara koji smanjuje nivo mokraćne kiseline
Kada se previše mokraćne kiseline, koja se proizvodi u jetri i izlučuje putem urina, nagomila u vašem organizmu, kristali ove supstance oštri poput igle mogu da se formiraju u tečnosti koja oblaže zglobove. Ovo bolno zapaljensko stanje, poznato kao giht, obično se javlja kod muškaraca starijih od 40 godina, dok je broj obolelih žena znatno manji, pre svega zahvaljujući zaštitnoj ulozi estrogena. Osim terapije koju vam je prepisao lekar, probajte da olakšate tegobe sa sledećom čajnom mešavinom, koja dolazi iz naše narodne medicine.
Čajna mešavina protiv gihta
Potrebno vam je
Priprema
Jednu kafenu kašičicu mešavine kuvati pet minuta u 200 ml vode u poklopljenom sudu i posle 10 minuta držanja van šporeta procediti, zasladiti medom i piti svaka dva sata po šoljicu što toplijeg čaja.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Izvor: Knjiga Čarobnjaci bilja (zbornik travara i trava)/Zdravlje.kurir.rs
Kako da prirodno snizite nivo mokraćne kiseline? Neurohirurg otkriva kako da zaštitite srce, jetru i mozak