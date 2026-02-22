Sve biljke iz porodice origana su na mestu broj jedan

Učestale urinarne infekcije jedan su od najčešćih razloga zbog kojih se žene javljaju lekaru. Peckanje pri mokrenju, bol, učestali poziv za morenjem, neprijatan osećaj svraba, pa čak i pojava krvi u mokraći su simptomi koje mnogi dobro poznaju. Osim antibiotske terapije, koja je u bakterijskim infekcijama često neophodna, u narodu se dugo koriste i određene blagotvorne biljke koje imaju pomoćnu ulogu.

Fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević na svom Instagram nalogu navodi nekoliko biljaka koje se tradicionalno primenjuju kod tegoba urinarnog trakta.

Origano

Biljka broj jedan, kako navodi, jeste origano, odnosno vranilova trava. Sve biljke iz porodice origana (poput pitome majčine dušice) deluju izrazito antiseptično i "dezinfikuju" urinarni trakt zahvaljujući etarskim uljima, pre svega karvakrolu.

List breze

Tradicionalno se koristi u medicini severne i istočne Evrope kao sredstvo za podsticanje rada bubrega i "čišćenje" mokraćnih kanala.

Čaj od breze jača organizam, podmlađuje tkivo, pomaže jetri i bubrezima, deluje kao diuretik i ublažava celulit i menstrualne tegobe Foto: Shutterstock

List peršuna

U narodnoj medicini uživa veliko poverenje u borbi protiv urinarnih infekcija zbogdiuretičkog dejstva.

Ko ne bi trebalo da ih koristi Nisu sve biljke bezbedne za svakoga. Pojedine, poput peršuna i medveđeg grožđa, ne preporučuju se u trudnoći, naročito u većim količinama i pri dugotrajnoj upotrebi. Zbog jačeg diuretičnog dejstva i potencijalnog uticaja na organizam, oprez je potreban i kod dece.

Rastavić

Rastavić ili preslica je biljka snažnog diuretičkog efekta, preporučuje se kod različitih vrsta infekcija urinarnog trakta, jer podstiče izlučivanje mokraće.

Rastavić ili preslica je nezaobilazan u čajnim mešavinama protiv urinarnih infekcija Foto: Promo

Medveđe grožđe

Medveđe grožđe (uva, uvin čaj) poznato je po izraženom antiseptičkom dejstvu na urinarni trakt, jedna je od najčešće korišćenih biljaka kod ovih tegoba.

Da li se ove biljke mogu kombinovati?

U praksi se ove biljke često ne koriste pojedinačno, već u kombinaciji, jer se smatra da njihovo antiseptično i diuretično dejstvo može da se dopunjuje. Mešavine najčešće sadrže origano ili srodne aromatične biljke, list breze, peršun, rastavić i medveđe grožđe.

Pošto ne postoji univerzalna, zvanično propisana mera za kućnu pripremu, uobičajeno je da se suve biljke pomešaju u jednakim delovima, a zatim se jedna kašika mešavine prelije šoljom vrele vode, poklopi i ostavi desetak minuta. Pije se jedna do dve šolje dnevno, u kraćem vremenskom periodu.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.