Slušaj vest

Gasovi i nadutost mogu biti neprijatni i ometati svakodnevne aktivnosti. Jedan od prirodnih načina da olakšate probavu je čaj od kima, poznat po tome što smiruje stomak i podstiče oslobađanje gasova.

Kako da napravite čaj?

Potrebno je:

  • 1 kašičica semenki kima
  • 2 dl vode
  • Po želji: med ili limun za ukus

Priprema

  • Seme kima stavite u šerpu sa vodom i zagrevajte do ključanja.
  • Smanjite temperaturu i ostavite da vri 5 minuta.
  • Sklonite sa vatre i poklopite 5–10 minuta.
  • Procedite i po želji zasladite medom ili dodajte malo limuna.

Pijte po malo, 2–3 puta dnevno nakon obroka.

shutterstock_2691549639.jpg
Crni kim je mala biljka s moćnim semenom koje smiruje stomak, jača imunitet i pomaže protiv mnogih zdravstvenih tegoba Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi kima

Crni kim je moćna biljka čije ulje i seme ne samo da pomažu u neutralisanju gasova, već donose i brojne druge zdravstvene koristi:

  • Sezonske alergije: Timokinon u crnom kimu djeluje kao antihistaminik, ublažava začepljen nos, curenje, svrbež i kihanje, pomaže i kod astme i ekcema.
  • Reumatoidni artritis: 500 mg ulja crnog kima dvaput dnevno može smanjiti bolove i jutarnju ukočenost zglobova.
  • Koža i pomlađivanje: Antioksidansi u ulju uklanjaju slobodne radikale, smanjuju bore, crvenilo, mrlje i akne, te potiču zacjeljivanje rana.
  • Dijabetes: Pomaže u snižavanju šećera u krvi i stimuliše pankreas, korisno i u prevenciji.
  • Respiratorne tegobe: Timokinon i nigelon smiruju upale, djeluju bronhodilatacijski i olakšavaju disanje.
Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: Alterantiva-za-vas.com/Zdravlje.Kurir.rs

Eliksir protiv visokog pritiska od dva sastojka, provereni recept travara

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeSirup od belog luka i crnog kima: Recept čuvenog travara za brzo otpušavanje sinusa i smirivanje kašlja
beli luk u teglici sa uljem i satojcima na drvenom stolu
Zdravlje iz PrirodeMoćna kombinacija korijandera, kima i komorača: Prirodni napitak za mršavljenje inspirisan drevnom tradicijom
shutterstock_2413859311.jpg
LepotaVoda s kimom za blistavu kožu: Prirodan napitak koji usporava starenje i vraća svežinu
shutterstock_774196585.jpg
Ishrana21 začin za zdrava praznična jela: Obogatite ukus božićnih specijaliteta drugačijim mirisima i bojama
zacini-shutterstock-2293589681.jpg