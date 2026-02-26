Muče vas gasovi? Ovaj moćni čaj uklanja nadutost i vraća vam osećaj lakoće
Gasovi i nadutost mogu biti neprijatni i ometati svakodnevne aktivnosti. Jedan od prirodnih načina da olakšate probavu je čaj od kima, poznat po tome što smiruje stomak i podstiče oslobađanje gasova.
Kako da napravite čaj?
Potrebno je:
Priprema
- Seme kima stavite u šerpu sa vodom i zagrevajte do ključanja.
- Smanjite temperaturu i ostavite da vri 5 minuta.
- Sklonite sa vatre i poklopite 5–10 minuta.
- Procedite i po želji zasladite medom ili dodajte malo limuna.
Pijte po malo, 2–3 puta dnevno nakon obroka.
Zdravstvene koristi kima
Crni kim je moćna biljka čije ulje i seme ne samo da pomažu u neutralisanju gasova, već donose i brojne druge zdravstvene koristi:
- Sezonske alergije: Timokinon u crnom kimu djeluje kao antihistaminik, ublažava začepljen nos, curenje, svrbež i kihanje, pomaže i kod astme i ekcema.
- Reumatoidni artritis: 500 mg ulja crnog kima dvaput dnevno može smanjiti bolove i jutarnju ukočenost zglobova.
- Koža i pomlađivanje: Antioksidansi u ulju uklanjaju slobodne radikale, smanjuju bore, crvenilo, mrlje i akne, te potiču zacjeljivanje rana.
- Dijabetes: Pomaže u snižavanju šećera u krvi i stimuliše pankreas, korisno i u prevenciji.
- Respiratorne tegobe: Timokinon i nigelon smiruju upale, djeluju bronhodilatacijski i olakšavaju disanje.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: Alterantiva-za-vas.com/Zdravlje.Kurir.rs
