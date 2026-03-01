Mleveni lan ne daje isti efekat, jer upija vodu i pretvara se u kašastu masu bez formiranja korisnog, zaštitnog gela

Sve češće se govori o značaju zdravlja creva za opšte stanje organizma, od varenja i imuniteta do kože, hormona i nivoa energije. Travar Dida Zvonko sa Velebita podelio je jednostavan recept sa zlatnim lanom koji, kako kaže, pomaže kod niza tegoba povezanih sa osetljivim sistemom za varenje. Reč je o napitku koji se priprema od celog, nemlevenog lana i pije na prazan stomak, sedam dana zaredom.

Napitak za smirivanje želuca i oporavak creva

Potrebno vam je

puna supena kašika celog (nemlevenog) zlatnog lana

2 dl hladne vode

Priprema

Lan se stavi u čašu, prelije hladnom vodom i poklopi. Ostavlja se da stoji najmanje osam sati, najbolje preko noći. Ujutru se tečnost procedi, semenke se bace, a dobivena gelasta tečnost popije na prazan stomak. Kod osoba koje imaju kandidu, gastritis, refluks ili upalne procese u crevima, može se piti i uveče, odnosno dva puta dnevno. Preporuka je da se napitak koristi sedam dana kao svojevrsni test, a potom se može nastaviti ukoliko prija organizmu.

Takozvani zlatni lan ćete naći u prodavnicama zdrave hrane Foto: Shutterstock

Zašto se koristi celo zrno i hladna voda?

Važno je da se koristi celo, nemleveno zrno lana i da se ne kuva. Tokom namakanja u hladnoj vodi, lan oslobađa prirodnu sluz, odnosno gelastu supstancu koja oblaže sluzokožu želuca i creva. Upravo taj gel ima umirujuće dejstvo.

Mleveni lan ne daje isti efekat, jer upija vodu i pretvara se u kašastu masu bez formiranja zaštitnog gela. Takođe, kuvanjem se menja struktura te sluzi, pa se u ovom slučaju preporučuje isključivo namakanje u hladnoj vodi.

Kod kojih tegoba može da pomogne?

Zlatni lan se tradicionalno koristi za ublažavanje nadutosti, osećaja težine u stomaku, iritacije creva, refluksa i blažih upalnih stanja sluzokože. Zbog blagog, oblažućeg efekta doprinosi smirivanju osetljivog digestivnog trakta.

Važno: Semenke lana treba čuvati u frižideru nakon otvaranja, jer su bogate uljima koja na toplom lako užegnu i izgube kvalitet.