Recept travara za smirivanje želuca i oporavak creva: Napitak koji se pije sedam dana
Sve češće se govori o značaju zdravlja creva za opšte stanje organizma, od varenja i imuniteta do kože, hormona i nivoa energije. Travar Dida Zvonko sa Velebita podelio je jednostavan recept sa zlatnim lanom koji, kako kaže, pomaže kod niza tegoba povezanih sa osetljivim sistemom za varenje. Reč je o napitku koji se priprema od celog, nemlevenog lana i pije na prazan stomak, sedam dana zaredom.
Napitak za smirivanje želuca i oporavak creva
Potrebno vam je
- puna supena kašika celog (nemlevenog) zlatnog lana
- 2 dl hladne vode
Priprema
Lan se stavi u čašu, prelije hladnom vodom i poklopi. Ostavlja se da stoji najmanje osam sati, najbolje preko noći. Ujutru se tečnost procedi, semenke se bace, a dobivena gelasta tečnost popije na prazan stomak. Kod osoba koje imaju kandidu, gastritis, refluks ili upalne procese u crevima, može se piti i uveče, odnosno dva puta dnevno. Preporuka je da se napitak koristi sedam dana kao svojevrsni test, a potom se može nastaviti ukoliko prija organizmu.
Zašto se koristi celo zrno i hladna voda?
Važno je da se koristi celo, nemleveno zrno lana i da se ne kuva. Tokom namakanja u hladnoj vodi, lan oslobađa prirodnu sluz, odnosno gelastu supstancu koja oblaže sluzokožu želuca i creva. Upravo taj gel ima umirujuće dejstvo.
Mleveni lan ne daje isti efekat, jer upija vodu i pretvara se u kašastu masu bez formiranja zaštitnog gela. Takođe, kuvanjem se menja struktura te sluzi, pa se u ovom slučaju preporučuje isključivo namakanje u hladnoj vodi.
Kod kojih tegoba može da pomogne?
Zlatni lan se tradicionalno koristi za ublažavanje nadutosti, osećaja težine u stomaku, iritacije creva, refluksa i blažih upalnih stanja sluzokože. Zbog blagog, oblažućeg efekta doprinosi smirivanju osetljivog digestivnog trakta.
Važno: Semenke lana treba čuvati u frižideru nakon otvaranja, jer su bogate uljima koja na toplom lako užegnu i izgube kvalitet.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.