Čaj od koprive ima nekoliko mogućih zdravstvenih koristi, uključujući smanjenje upale, snižavanje nivoa šećera u krvi i podršku zdravlju urinarnog sistema.

Potapanje osušenih listova u toplu vodu i ispijanje čaja praksa je stara hiljadama godina. Smatra se da potiče iz Kine, gde se čaj koristio u medicinske svrhe. Danas ljudi piju čaj iz različitih razloga – zbog ukusa, stimulativnog ili umirujućeg dejstva, ali i mogućih zdravstvenih koristi. Jedan od popularnih biljnih čajeva je upravo čaj od koprive.

List, stabljika ili koren koprive mogu se usitniti i koristiti za pravljenje praha, tinktura, krema ili čaja. Iako se vekovima koristi kao biljka s blagotvornim svojstvima za zdravlje, savremena istraživanja takođe ukazuju na neke potencijalne zdravstvene koristi koprive i čaja od koprive.

List, stabljika ili koren koprive mogu se usitniti i koristiti za pravljenje praha, tinktura, krema ili čaja Foto: Profimedia

Zdravlje urinarnog sistema

Kopriva može pomoći u ispiranju štetnih bakterija iz urinarnog trakta. To može biti korisno kod osoba koje imaju određena urološka stanja, kao što je benigna hiperplazija prostate (BPH) – stanje kod kojeg dolazi do uvećanja prostate, što može izazvati bol ili poteškoće pri mokrenju.

Prema jednoj studiji iz 2013. godine, muškarci sa BPH koji su uzimali ekstrakt koprive imali su manje izražene simptome u poređenju sa onima koji ga nisu koristili.

Kopriva takođe može da podrži delovanje lekova koji se koriste za lečenje infekcija ili drugih problema urinarnog sistema. Ipak, pre kombinovanja biljnih preparata i lekova potrebno je da se posavetujete sa lekarom.

Artritis i bol

Kopriva se tradicionalno koristi za ublažavanje bolova i upale mišića, naročito onih povezanih sa artritisom. Prema navodima Fondacije za artritis, čaj od koprive može pomoći u smanjenju upale i bola povezanih sa osteoartritisom.

Prema navodima Fondacije za artritis, čaj od koprive može pomoći u smanjenju upale i bola povezanih sa osteoartritisom Foto: Shutterstock

Regulacija nivoa šećera u krvi

Kopriva je pokazala obećavajuće efekte na nivo glukoze u krvi. Može pomoći pankreasu da proizvodi ili oslobađa više insulina – hormona koji snižava nivo šećera u krvi.

U jednoj studiji iz 2013. godine ekstrakt listova koprive smanjio je nivo šećera u krvi i vrednosti HbA1c kod grupe ljudi sa dijabetesom tipa 2 koji su uzimali insulin i oralne lekove za dijabetes.

Moć polifenola

Kopriva sadrži velike količine biljnih jedinjenja koja se nazivaju polifenoli. Pregled istraživanja o polifenolima pokazuje da ova snažna jedinjenja mogu imati ulogu u prevenciji i kontroli hroničnih bolesti povezanih sa upalom, kao što su dijabetes, gojaznost, rak i bolesti srca.

Posebno su polifenoli iz ekstrakta koprive pokazali potencijal u istraživanjima vezanim za lečenje raka dojke i raka prostate. Biljke poput koprive sadrže i snažne antioksidanse, supstance koje štite organizam od starenja i oštećenja ćelija.

Ako koristite sveže listove, možete prilagoditi odnos koprive i vode prema ukusu, ali kao okvirno pravilo koristi se dve šolje vode na jednu šolju listova Foto: Shutterstock

Kako napraviti čaj od koprive?

Čaj od koprive može se kupiti kao rinfuzni čaj ili u kesicama, ali listove možete i sami uzgajati ili ubrati. Ako koristite sveže listove, možete prilagoditi odnos koprive i vode prema ukusu, ali kao okvirno pravilo koristi se dve šolje vode na jednu šolju listova.

Postupak pripreme:

Dodajte vodu preko listova koprive.

Zagrejte vodu do tačke ključanja.

Isključite šporet i ostavite da stoji oko pet minuta.

Procedite čaj kroz sitno cedilo.

Po želji dodajte malo meda, cimeta ili stevije.

Na početku popijte samo jednu šolju čaja kako biste proverili da li imate neku reakciju. Mere opreza

Pre nego što počnete da koristite novu biljku ili dodatak ishrani, razgovarajte sa lekarom. Čak i potpuno prirodni proizvodi, poput čaja, mogu izazvati alergijske reakcije ili stupiti u interakciju sa određenim lekovima. Neke biljke i suplementi mogu biti štetni za osobe koje imaju određena zdravstvena stanja.

Mnogi ljudi veruju da deo posebnosti čaja leži i u samom ritualu njegove pripreme. Šolja toplog čaja može pružiti trenutak mira i opuštanja. Uz svoje nutritivne i potencijalne zdravstvene koristi, povremena šolja čaja od koprive može biti dobar dodatak svakodnevnoj rutini.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.