Iako su naučni dokazi još uvek ograničeni, neka istraživanja sugerišu da kurkuma i med mogu biti još moćniji kada se koriste zajedno.

Koje su prednosti kurkume?

Glavna snaga kurkume leži u kurkuminu, aktivnom sastojku koji ovom začinu daje karakterističnu žutu boju. Uzimanje kurkume ili suplemenata na bazi kurkumina može doneti sledeće koristi:

  • Ublažavanje bolova kod artritisa: Pomaže kod upale zglobova i smanjuje osećaj bola.
  • Smanjenje markera upale: Snižava nivo CRP-a (C-reaktivnog proteina), koji je glavni pokazatelj upalnih procesa u krvi.
  • Pomoć kod ulceroznog kolitisa: Ublažava simptome ove hronične upale creva.
  • Regulacija šećera u krvi: Kurkuma može pomoći u kontroli glukoze, što je posebno značajno za osobe sa predijabetesom, dijabetesom tipa 2 ili metaboličkim sindromom. Pomaže u snižavanju šećera našte, kao i nivoa HbA1c (pokazatelja prosečnog šećera u krvi u poslednja tri meseca).
Dodajte kurkumu u med, čaj ili u popularno "zlatno mleko"

Koje su prednosti meda?

Med sadrži stotine korisnih jedinjenja koja podržavaju zdravlje na različite načine:

  • smiruje iziritirano grlo
  • ublažava simptome kašlja
  • doprinosi opštem zdravlju usne duplje i ždrela

Zašto ih je dobro uzimati zajedno?

Med može pojačati protivupalno dejstvo kurkume.

Laboratorijska istraživanja su pokazala da kombinacija kurkumina i manuka meda može pomoći u borbi protiv određenih bakterija.

Iako još uvek nema čvrstih dokaza da je ova kombinacija uvek bolja nego kada se sastojci uzimaju odvojeno, med ima jednu praktičnu prednost: on savršeno maskira gorčinu kurkume, čineći je prijatnijom za konzumaciju.

Kako ih je najbolje kombinovati?

Pri korišćenju ove kombinacije, važno je obratiti pažnju na oblik, doziranje i vreme uzimanja.

  • Oblici: Možete ih pronaći kao gotove kapsule (dodatke ishrani) ili kao namaze. Takođe, mešavinu možete napraviti i sami – dodajte kurkumu u med, čaj ili u popularno "zlatno mleko".
  • Doziranje: Ne postoji zvanično preporučena doza za ovu kombinaciju. U studijama su korišćene različite količine: od 140 do 3.000 mg kurkumina i do 70 g meda dnevno. Pre nego što počnete sa suplementacijom, obavezno se posavetujte sa lekarom.
  • Vreme uzimanja: Možete ih konzumirati u bilo koje doba dana. Naučnici još uvek ispituju koliko dugo je idealno koristiti ove suplemente u kontinuitetu.
Namirnice bogate bioaktivnim jedinjenjima povoljno da utiču i na imunitet

Da li je ova kombinacija bezbedna?

Med se generalno smatra bezbednim za mešanje sa kurkumom. Ipak, osobe sa dijabetesom treba da budu oprezne i ograniče unos meda zbog visokog sadržaja šećera.

Kurkuma je bezbedna za većinu ljudi ako se uzima u preporučenim količinama. Međutim, treba obratiti pažnju na bioraspoloživost – to je mera kojom organizam apsorbuje sastojak. Neki preparati kurkume se apsorbuju mnogo brže i jače, što znači da vaše telo može dobiti veću dozu nego što očekujete.

Posebna upozorenja

  • Trudnice i dojilje: Ne bi trebalo da uzimaju kurkumu u količinama većim od onih koje se uobičajeno nalaze u hrani.
  • Kvalitet proizvoda: Pošto tržište suplemenata nije strogo regulisano, birajte proizvode koji su prošli nezavisna laboratorijska testiranja kako biste bili sigurni u njihov sastav.
Osobe sa dijabetesom treba da budu oprezne i ograniče unos meda zbog visokog sadržaja šećera

Moguće interakcije sa lekovima

Kurkuma može uticati na dejstvo određenih lekova, kao što su:

  • lekovi koji se koriste u tetmanima za rak (hemoterapija)
  • antikoagulansi (lekovi za razređivanje krvi)
  • antidepresivi
  • antihistaminici (lekovi protiv alergija)
  • antibiotici
  • lekovi za srce

Med takođe može uticati na zgrušavanje krvi, što može biti opasno ako već pijete lekove za razređivanje krvi. Takođe, može povećati koncentraciju određenih lekova protiv epilepsije u telu, čime se pojačavaju i njihovi neželjeni efekti.

Neželjena dejstva

Iako su retka, kurkuma može izazvati:

  • bol u stomaku, mučninu ili dijareju
  • glavobolju ili
  • alergijske reakcije

Kod meda je važno zapamtiti:deca mlađa od godinu dana nikako ne smeju jesti med zbog rizika od botulizma, teškog oblika trovanja.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

