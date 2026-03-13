Kurkuma i med: Da li je ova kombinacija bezbedna i koliko je efikasna?
Iako su naučni dokazi još uvek ograničeni, neka istraživanja sugerišu da kurkuma i med mogu biti još moćniji kada se koriste zajedno.
Koje su prednosti kurkume?
Glavna snaga kurkume leži u kurkuminu, aktivnom sastojku koji ovom začinu daje karakterističnu žutu boju. Uzimanje kurkume ili suplemenata na bazi kurkumina može doneti sledeće koristi:
- Ublažavanje bolova kod artritisa: Pomaže kod upale zglobova i smanjuje osećaj bola.
- Smanjenje markera upale: Snižava nivo CRP-a (C-reaktivnog proteina), koji je glavni pokazatelj upalnih procesa u krvi.
- Pomoć kod ulceroznog kolitisa: Ublažava simptome ove hronične upale creva.
- Regulacija šećera u krvi: Kurkuma može pomoći u kontroli glukoze, što je posebno značajno za osobe sa predijabetesom, dijabetesom tipa 2 ili metaboličkim sindromom. Pomaže u snižavanju šećera našte, kao i nivoa HbA1c (pokazatelja prosečnog šećera u krvi u poslednja tri meseca).
Koje su prednosti meda?
Med sadrži stotine korisnih jedinjenja koja podržavaju zdravlje na različite načine:
- smiruje iziritirano grlo
- ublažava simptome kašlja
- doprinosi opštem zdravlju usne duplje i ždrela
Zašto ih je dobro uzimati zajedno?
Med može pojačati protivupalno dejstvo kurkume.
Laboratorijska istraživanja su pokazala da kombinacija kurkumina i manuka meda može pomoći u borbi protiv određenih bakterija.
Iako još uvek nema čvrstih dokaza da je ova kombinacija uvek bolja nego kada se sastojci uzimaju odvojeno, med ima jednu praktičnu prednost: on savršeno maskira gorčinu kurkume, čineći je prijatnijom za konzumaciju.
Kako ih je najbolje kombinovati?
Pri korišćenju ove kombinacije, važno je obratiti pažnju na oblik, doziranje i vreme uzimanja.
- Oblici: Možete ih pronaći kao gotove kapsule (dodatke ishrani) ili kao namaze. Takođe, mešavinu možete napraviti i sami – dodajte kurkumu u med, čaj ili u popularno "zlatno mleko".
- Doziranje: Ne postoji zvanično preporučena doza za ovu kombinaciju. U studijama su korišćene različite količine: od 140 do 3.000 mg kurkumina i do 70 g meda dnevno. Pre nego što počnete sa suplementacijom, obavezno se posavetujte sa lekarom.
- Vreme uzimanja: Možete ih konzumirati u bilo koje doba dana. Naučnici još uvek ispituju koliko dugo je idealno koristiti ove suplemente u kontinuitetu.
Da li je ova kombinacija bezbedna?
Med se generalno smatra bezbednim za mešanje sa kurkumom. Ipak, osobe sa dijabetesom treba da budu oprezne i ograniče unos meda zbog visokog sadržaja šećera.
Kurkuma je bezbedna za većinu ljudi ako se uzima u preporučenim količinama. Međutim, treba obratiti pažnju na bioraspoloživost – to je mera kojom organizam apsorbuje sastojak. Neki preparati kurkume se apsorbuju mnogo brže i jače, što znači da vaše telo može dobiti veću dozu nego što očekujete.
Posebna upozorenja
- Trudnice i dojilje: Ne bi trebalo da uzimaju kurkumu u količinama većim od onih koje se uobičajeno nalaze u hrani.
- Kvalitet proizvoda: Pošto tržište suplemenata nije strogo regulisano, birajte proizvode koji su prošli nezavisna laboratorijska testiranja kako biste bili sigurni u njihov sastav.
Moguće interakcije sa lekovima
Kurkuma može uticati na dejstvo određenih lekova, kao što su:
- lekovi koji se koriste u tetmanima za rak (hemoterapija)
- antikoagulansi (lekovi za razređivanje krvi)
- antidepresivi
- antihistaminici (lekovi protiv alergija)
- antibiotici
- lekovi za srce
Med takođe može uticati na zgrušavanje krvi, što može biti opasno ako već pijete lekove za razređivanje krvi. Takođe, može povećati koncentraciju određenih lekova protiv epilepsije u telu, čime se pojačavaju i njihovi neželjeni efekti.
Neželjena dejstva
Iako su retka, kurkuma može izazvati:
- bol u stomaku, mučninu ili dijareju
- glavobolju ili
- alergijske reakcije
Kod meda je važno zapamtiti:deca mlađa od godinu dana nikako ne smeju jesti med zbog rizika od botulizma, teškog oblika trovanja.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs
