Korisno je da znate

Med može pojačati protivupalno dejstvo kurkume i savršeno maskira njenu gorčinu čineći je prijatnijom za konzumaciju

Iako su naučni dokazi još uvek ograničeni, neka istraživanja sugerišu da kurkuma i med mogu biti još moćniji kada se koriste zajedno.

Koje su prednosti kurkume?

Glavna snaga kurkume leži u kurkuminu, aktivnom sastojku koji ovom začinu daje karakterističnu žutu boju. Uzimanje kurkume ili suplemenata na bazi kurkumina može doneti sledeće koristi:

Ublažavanje bolova kod artritisa: Pomaže kod upale zglobova i smanjuje osećaj bola.

Pomaže kod upale zglobova i smanjuje osećaj bola. Smanjenje markera upale : Snižava nivo CRP-a (C-reaktivnog proteina), koji je glavni pokazatelj upalnih procesa u krvi.

: Snižava nivo CRP-a (C-reaktivnog proteina), koji je glavni pokazatelj upalnih procesa u krvi. Pomoć kod ulceroznog kolitisa: Ublažava simptome ove hronične upale creva.

Ublažava simptome ove hronične upale creva. Regulacija šećera u krvi: Kurkuma može pomoći u kontroli glukoze, što je posebno značajno za osobe sa predijabetesom, dijabetesom tipa 2 ili metaboličkim sindromom. Pomaže u snižavanju šećera našte, kao i nivoa HbA1c (pokazatelja prosečnog šećera u krvi u poslednja tri meseca).

Dodajte kurkumu u med, čaj ili u popularno "zlatno mleko" Foto: Shutterstock

Koje su prednosti meda?

Med sadrži stotine korisnih jedinjenja koja podržavaju zdravlje na različite načine:

smiruje iziritirano grlo

ublažava simptome kašlja

doprinosi opštem zdravlju usne duplje i ždrela Zašto ih je dobro uzimati zajedno?

Med može pojačati protivupalno dejstvo kurkume.

Laboratorijska istraživanja su pokazala da kombinacija kurkumina i manuka meda može pomoći u borbi protiv određenih bakterija.

Iako još uvek nema čvrstih dokaza da je ova kombinacija uvek bolja nego kada se sastojci uzimaju odvojeno, med ima jednu praktičnu prednost: on savršeno maskira gorčinu kurkume, čineći je prijatnijom za konzumaciju.

Kako ih je najbolje kombinovati?

Pri korišćenju ove kombinacije, važno je obratiti pažnju na oblik, doziranje i vreme uzimanja.

Oblici: Možete ih pronaći kao gotove kapsule (dodatke ishrani) ili kao namaze. Takođe, mešavinu možete napraviti i sami – dodajte kurkumu u med, čaj ili u popularno "zlatno mleko".

Možete ih pronaći kao gotove kapsule (dodatke ishrani) ili kao namaze. Takođe, Doziranje: Ne postoji zvanično preporučena doza za ovu kombinaciju. U studijama su korišćene različite količine: od 140 do 3.000 mg kurkumina i do 70 g meda dnevno. Pre nego što počnete sa suplementacijom, obavezno se posavetujte sa lekarom.

Ne postoji zvanično preporučena doza za ovu kombinaciju. U studijama su korišćene različite količine: od 140 do 3.000 mg kurkumina i do 70 g meda dnevno. Vreme uzimanja: Možete ih konzumirati u bilo koje doba dana. Naučnici još uvek ispituju koliko dugo je idealno koristiti ove suplemente u kontinuitetu.

Namirnice bogate bioaktivnim jedinjenjima povoljno da utiču i na imunitet Foto: Shutterstock

Da li je ova kombinacija bezbedna?

Med se generalno smatra bezbednim za mešanje sa kurkumom. Ipak, osobe sa dijabetesom treba da budu oprezne i ograniče unos meda zbog visokog sadržaja šećera.

Kurkuma je bezbedna za većinu ljudi ako se uzima u preporučenim količinama. Međutim, treba obratiti pažnju na bioraspoloživost – to je mera kojom organizam apsorbuje sastojak. Neki preparati kurkume se apsorbuju mnogo brže i jače, što znači da vaše telo može dobiti veću dozu nego što očekujete.

Posebna upozorenja Trudnice i dojilje: Ne bi trebalo da uzimaju kurkumu u količinama većim od onih koje se uobičajeno nalaze u hrani.

Ne bi trebalo da uzimaju kurkumu u količinama većim od onih koje se uobičajeno nalaze u hrani. Kvalitet proizvoda: Pošto tržište suplemenata nije strogo regulisano, birajte proizvode koji su prošli nezavisna laboratorijska testiranja kako biste bili sigurni u njihov sastav.

Osobe sa dijabetesom treba da budu oprezne i ograniče unos meda zbog visokog sadržaja šećera Foto: Shutterstock

Moguće interakcije sa lekovima

Kurkuma može uticati na dejstvo određenih lekova, kao što su:

lekovi koji se koriste u tetmanima za rak (hemoterapija)

antikoagulansi (lekovi za razređivanje krvi)

antidepresivi

antihistaminici (lekovi protiv alergija)

antibiotici

lekovi za srce

Med takođe može uticati na zgrušavanje krvi, što može biti opasno ako već pijete lekove za razređivanje krvi. Takođe, može povećati koncentraciju određenih lekova protiv epilepsije u telu, čime se pojačavaju i njihovi neželjeni efekti.

Neželjena dejstva

Iako su retka, kurkuma može izazvati:

bol u stomaku, mučninu ili dijareju

glavobolju ili

alergijske reakcije

Kod meda je važno zapamtiti:deca mlađa od godinu dana nikako ne smeju jesti med zbog rizika od botulizma, teškog oblika trovanja.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.