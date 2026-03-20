Proleće ne donosi svima nalet energije, kod mnogih se zapravo javlja suprotan efekat. Promena ritma, više svetla i temperaturne oscilacije mogu da izazovu umor, pospanost i pad koncentracije, naročito ako se pritom borite i sa sezonskim alergijama. U tom periodu, organizmu često više prija blaga stimulacija nego jaki napici, a upravo tu na scenu stupaju biljni čajevi.

Kombinacija đumbira i nane spaja zagrevajuće i osvežavajuće dejstvo, pa deluje kao prirodan "reset" za telo. Dok đumbir podstiče cirkulaciju i daje osećaj topline i energije, nana osvežava i razbistrava misli, što ovu mešavinu čini idealnom za dane kada vam treba blagi podsticaj bez naglih skokova i padova energije.

Aromatični čaj od đumbira i mente

Potrebno vama je (za jednu šolju)

2-3 koluta svežeg đumbira

šaka sveže nane (ili kašičica suve)

par kapi limunovog soka

prstohvat cimeta ili kurkume (po želji)

Priprema

Đumbir blago pritisnite ili izgnječite da pusti sok, pa ga zajedno sa nanom prelijte vrelom vodom. Poklopite i ostavite 10-15 minuta. Na kraju dodajte limun, a po želji i prstohvat cimeta ili kurkume za dodatni antioksidativni efekat. Med se dodaje tek kada se čaj malo prohladi.

Đumbir može i da ubrza metabolizam, blago smanji apetit i takođe poboljša varenje Foto: Shutterstock

Kada i kako ga piti

Najbolje je da se pije ujutru ili pre podne, kada je organizmu potreban najveći podsticaj, ali nije greška popiti i ga i popodne, ako se baš tada osećate umorno. Možete ga piti i posle obroka, jer olakšava varenje i smanjuje osećaj nadutosti i težine. Jedna do dve šolje dnevno sasvim su dovoljne da se oseti efekat bez opterećenja za organizam.

Zašto ova kombinacija "radi"?

Đumbir blago ubrzava cirkulaciju i pomaže organizmu da se "pokrene", zbog čega se često koristi kod osećaja umora i iscrpljenosti. Njegova aktivna jedinjenja imaju i protivupalno dejstvo, što dodatno doprinosi opštem osećaju vitalnosti.

Nana ili menta deluje na drugačiji način - osvežava i podstiče mentalnu budnost, ali i umiruje digestivni trakt. Upravo ta kombinacija toplog i osvežavajućeg efekta daje balans koji mnogima prija u periodu sezonskog umora.